Rechazo a la figura del outsourcing

El presidente López Obrador anunció que enviará una iniciativa de ley para desaparecer la figura del outsourcing. Una propuesta que, lo admitió él mismo, generará una gran polémica tal como ocurrió con los fideicomisos. No obstante, el mandatario arremetió duramente contra esta figura de subcontratación laboral en su conferencia de este martes.

Al respeto el mismo dirigente del Sindicato Minero, dijo que aún no llega al Senado la iniciativa anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para regular el outsourcing, y los empresarios que por décadas se han beneficiado de la subcontratación laboral incrementaron sus presiones y cabildeos en el Congreso, comentó el senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia.

En ese afán de impedir que se termine con la evasión fiscal y la explotación de los trabajadores, buscan incluso desestabilizar al gobierno federal, como lo comprueban las revelaciones de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sobre la participación de Gin Group, propiedad de uno de los principales subcontratistas, Raúl Beyruti, en la toma de las instalaciones de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Dijo que están desesperados porque se calcula que la evasión al fisco es de 500 mil millones de pesos al año, ya que, tan sólo por no pagar las cuotas correspondientes a cada uno de sus trabajadores, el Instituto Mexicano del Seguro Social deja de percibir anualmente 50 mil millones de pesos, explicó el también dirigente del Sindicato Minero.

Respecto a las versiones que ayer corrieron sobre reuniones organizadas por Beyruti con periodistas afines con el fin de iniciar campañas de desprestigio en contra del senador, así como de Claudia Sheinbaum y todos aquellos que apoyen la reforma en materia de outsourcing, el senador Gómez Urrutia indicó que no lo amedrentan y en cuanto llegue la iniciativa del Ejecutivo federal comenzarán a dictaminarla.

Presidente también de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, recordó que el año pasado presentó una iniciativa en la materia que fue frenada por los empresarios, pero es un asunto de justicia con los trabajadores y con el erario público, que ya no puede detenerse.

Además, dentro del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), hay compromisos en materia de democracia y libertad sindical que el país debe cumplir, y uno de ellos es regular el outsourcing, del que se ha abusado para pagar salarios ínfimos e impedir que los trabajadores tengan prestaciones y el derecho a jubilarse con una pensión.

La reforma, recalcó, debe estar lista en las próximas semanas, a pesar de que los dueños de Gin Group y los demás empresarios la quieran frenar a toda costa.

Seguramente, aludió Gómez Urrutia, van a cabildear con los cómplices en el Senado y van a hacer lo posible por mantener sus ganancias millonarias, porque no acaban de entender que ya no gobierna el PRI o el PAN.

Hace un año, las discusiones sobre la eliminación de la subcontratación laboral bajaron de tono en medio de las últimas negociaciones sobre el T-MEC, por mandato del propio jefe del Ejecutivo. Sin embargo, el tema resurgía discretamente desde la Secretaría de Trabajo que encabeza Luisa Alcalde.

López Obrador no mostró esos matices en su anuncio de esta mañana. "Enviaré una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca. Va a ser otro tema polémico como los fideicomisos. Pero tenemos que limpiar. No podemos ser encubridores. No quiero pasar a la historia como encubridor, tapadera, cómplice de la corrupción", expresó.

En su discurso, el presidente fue particularmente con los empresarios que lo utilizan: "Abusaron de esas medidas y afectaron al trabajador, a la Hacienda Pública, afectan el desarrollo del país y se fomenta la corrupción".

La eliminación de esta figura de contratación laboral había sido planteada originalmente por Napoleón Gómez Urrutia, quien se topó con diferencias con Ricardo Monreal. La discusión fue frenada momentáneamente por López Obrador en diciembre del año pasado cuando pidió que, antes que nada, se realizara una consulta antes de tomar una determinación.

ANIVERSARIO LUCTUOSO DE ALBERTO JUAREZ BLANCAS

Luego de señalar que el sector obrero nacional enfrenta una de las etapas más tristes y difíciles de la historia, tanto por la situación económica como por terrible pandemia que se registra a nivel mundial, Alberto Juárez Bautista, acompañado de descendientes de la Familia Flores Magón, dijo que al recordar la figura del que fuera líder de la CROC, Alberto Juárez Blancas, en el 15 aniversario de su fallecimiento, llama a hacer remembranza de la historia del sindicalismo mexicano.

En el evento realizado mediante video conferencia, al que asistieron miembros del Sindicato Ferrocarrilero, del Congreso del Trabajo, de la CROM, de la CRT, CTC COR y diversas organizaciones sindicales Alberto Juárez Bautista dio a conocer que se realizara la elaboración de un libro, en donde se destacara el trabajo sindical del desaparecido líder sindical, cuyo trabajo realizado aun predomina en favor de los asalariados del país.

Con la asistencia del Oficial Mayor del Congreso del Trabajo, Juan Pérez Jáuregui, se destacó que en la obra editorial se reseñará la vida sindical de Alberto Juárez Blancas, en colaboración con la Fundación Flores Magón. Se concentrarán anécdotas y citas de la labor realizada al frente de la CROC.

Se destacó que en un día como hoy 27 de octubre del 2005, nos dejó un gran líder, un gran luchador de la clase obrera que siempre tenía un apoyo incondicional hacia sus compañeros y que dejo un gran legado y su frase favorita: LA UNIDAD EL UNICO CAMINO…..

ORGANIZACIONES CIUDADANAS RETAN A LOS PARTIDOS POLITICOS PARA ASUMIR AGENDA

Restituir estancias infantiles, incrementar gasto en salud, ingreso básico alimentario, entre las propuestas

Mediante una carta dirigida a cada una de las dirigencias de los partidos políticos de carácter nacional, las organizaciones ciudadanas que componemos Sí por México los emplazamos a asumir la agenda construida por más de 400 organizaciones de la sociedad civil.

La intención radica en conocer de manera clara cuáles fuerzas políticas dirán ’Sí’ a las causas ciudadanas y que respondan a la convocatoria para la Convención Nacional a realizarse el próximo 8 de noviembre de 2020, día en que los representantes de los partidos está invitados a dar respuesta a las organizaciones convocantes.

Uno de los objetivos plasmados en la misiva plantea un trabajo de mediano plazo a nivel nacional para construir el ’Sí’ en todas las entidades de la República Mexicana mediante discusiones públicas entre los partidos y la ciudadanía.

Entre las propuestas que reciben los partidos están:

Incrementar el presupuesto en Seguridad como % del PIB al menos de 1 a 1.7%, creando un Servicio Civil de Carrera Policial para los 3 órdenes de gobierno;

Establecer por Ley un Ingreso Básico Alimentario a la población en pobreza extrema (30 millones en 2020), con corresponsabilidad social –costo equivalente al gasto programado en 2021 para Programas Sociales de bajo impacto;

No autorizar el gasto de programas sociales que carezcan de padrón público, evaluación, mecanismos de rendición de cuentas, y corresponsabilidad social;

Incrementar el gasto en salud como porcentaje del PIB en un punto (lo cual es equivalente al 30% de la brecha observada con países de la OCDE) de 2.8% a 3.8%; reinstalar en la ley la medición de la calidad educativa

Reinstituir los servicios de instancias infantiles para madres trabajadoras mejorándolos con base en evidencia; vigilar con participación ciudadana que al 2024 se avance lo necesario para cumplir los Acuerdos de Paris de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y de carbón negro en 22% y 51% al 2030;

Reabrir las casas de resguardo y los albergues para mujeres víctimas de violencia.

Para las organizaciones promotoras de Sí por México es el momento de afirmarnos en la propuesta del Sí y generar un diálogo abierto, transparente y constructivo con los partidos políticos….