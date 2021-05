Recibe Adela Román segunda dosis de vacuna contra el COVID-19

La presidenta municipal, Adela Román Ocampo, recibió este sábado la segunda dosis del biológico Sinovac, en el macro punto de vacunación de la Unidad Deportiva de Acapulco.



La alcaldesa llegó a formarse como todo ciudadano mayor de 60 años para recibir la inmunización correspondiente a la segunda etapa, y luego de varios minutos recibió la vacuna y se instaló en el área de reposo que ocupan los ciudadanos para descartar alguna reacción contraria.



Durante la espera, varias personas que la reconocieron se acercaron para dialogar con ella e intercambiar opiniones sobre las condiciones actuales de la ciudad, así como de los retos que enfrentará quien gane la elección del 6 de junio.



En breve entrevista que concedió a representantes de medios de comunicación, Román Ocampo destacó que la campaña de vacunación cumple con las metas y objetivos para superar la crisis sanitaria y avanzar a la fase verde del semáforo epidemiológico.



’Yo así lo considero, que está cumpliendo con la meta, tan es así que mucha gente ha entendido que se tiene que vacunar; a mí me toca hoy, me avisaron que hoy se ampliaba a la letra R, por eso estoy aquí. He sido muy cuidadosa de las indicaciones, me formé, hago fila y me registro como lo hace cualquier ciudadano’, dijo.



La alcaldesa celebró que los adultos mayores respondan a la campaña de vacunación, y confió en que la próxima cruzada para personas de 50 a 59 años también tenga resultados positivos, para seguir avanzando en la contención del virus SARS-CoV-2.