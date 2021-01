Recibe comunidad del Tule apoyos en la primera Brigada Médica y de Servicios Integrales del 2021

WWW.REPORTEROHD.MX



Ejido El Tule, Sinaloa.- El Gobierno Municipal que preside Manuel Guillermo Chapman Moreno, inicia el año realizando la primer Brigada Médica y de Servicios Integrales en este nuevo año 2021, en la comunidad El Tule, perteneciente a la sindicatura Higuera de Zaragoza, la número 24 adaptada a esta nueva normalidad, con diversos apoyos a familias de manera gratuita, a cargo de diferentes dependencias del Ayuntamiento de Ahome.



Cumpliendo con el objetivo del alcalde Billy Chapman, de llevar de manera personal los apoyos a las familias más necesitadas del municipio, brigadas de médicos y servidores públicos, recorrieron casa por casa, siendo en esta ocasión la comunidad de El Tule, acatando las medidas de salud por COVID-19.



El Director de Desarrollo Social y Humano DIDESOL, Marco Vinicio Contreras Bringas informó que es grato iniciar este nuevo año apoyando a las familias ahomenses.



’Estamos iniciando este 2021, trabajando igual o más fuerte para ayudar a la ciudadanía, ya habíamos estado anteriormente en esta comunidad donde unas personas que tuvieron una explosión de una casa, el presidente ofreció el apoyo y lo más inmediato que se pudo se les resolvió con un pie de casa. Aparte la Dirección de Desarrollo Social ha entregado otros apoyos, aquí en El Tule; se han hecho cuartos, techos, pisos, en esta nueva normalidad nos damos cuenta de las necesidades de las personas y tratamos de resolver de la manera más inmediata y más precisa posible, la indicación del presidente es seguir trabajando igual o más fuerte, transformando la vida de las personas’.



Francisco Espinoza Valverde Director de Salud Municipal ratificó el compromiso de continuar llevando apoyos como lo ha indicado el presidente Billy Chapman. ’Estamos trabajando casa por casa viendo las necesidades en materia de salud, en materia de vivienda, en materia social, entre otros más, trabajando en conjunto dando consultas médicas, odontológicas, nutricionales, vacunando perros y gatos contra rabia y administrando medicamento para parásitos, estamos atendiendo pacientes con asma, diabetes, hipertensión, entregando medicamentos, cabe mencionar que todos los servicios son de manera gratuitas incluyendo consultas y medicamentos que se están brindando ’



Por su parte José Sotero Carlón Ruiz, comisario municipal de la comunidad El Tule, expresó que por primera vez realizan este tipo de apoyos, por lo cual se siente agradecido por ser tomados en cuenta: ’Sinceramente me da mucho gusto, porque es primera vez en el tiempo tengo 50 años viviendo aquí, es la primera vez de un recorrido de gente de la presidencia municipal a visitar a la comunidad, no se había visto esto por aquí, sinceramente me siento muy agradecido que nos hayan tomado en cuenta, gracias a Dios vinieron, la gente quedo bien contenta, gracias al presidente municipal ’



Dentro de la Brigada Médica y de servicios Integrales No. 24, se contó con la presencia de las direcciones de Atención y Participación Ciudadana, IPAMA, DIDESOL, Salud Municipal, Servicios Públicos, entre otros, brindando sus servicios de manera gratuita a los habitantes de la comunidad de El Tule.