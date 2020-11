Recibe Congreso estatal Paquete Hacendario 2021



’Hoy recibimos el Paquete Hacendario que deberá analizarse y discutirse, primeramente, por la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la que se representan todas las fuerzas políticas de este Congreso local’, sostuvo el presidente de la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura de Hidalgo, Asael Hernández Cerón.



’En un escenario complicado, por los recortes que hace la Federación, lo cual afectará de manera importante a la entidad, es lamentable lo que hoy se vive, tenemos una crisis sanitaria y la crisis económica que se tiene desde hace un año, nos afecta a los mexicanos, y los hidalguenses no somos la excepción’, afirmó.



Agregó que, ’entendemos perfectamente que lo que hoy requiere el estado es unidad, pero también requiere atención en los servicios básicos, el tema de salud tampoco debe quedar atrás, no podemos descuidar la educación, el desarrollo social, el impulso al campo, debemos ser objetivos’.



Por su parte, la diputada Mayka Ortega Eguiluz, integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, mencionó que ’se requiere que en esta Legislatura en el Paquete Hacendario 2021, sabremos reconocer, valorar y respaldar los esfuerzos de la sociedad hidalguense y de su gobierno, en la atención a la pandemia, en el apoyo a las empresas y comercios, para que no desaparezcan, en el apoyo a las familias y en las becas a los estudiantes’.



En tanto, la titular de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno de Hidalgo, Delia Jessica Blancas Hidalgo, puntualizó que ’el Paquete Hacendario para el Ejercicio Fiscal 2021 se elaboró en un contexto verdaderamente complejo, enfrentamos la crisis sanitaria y económica más severa que se ha presentado en los últimos 100 años. La pandemia de Covid-19 ha marcado un antes y un después en todos los ámbitos de la sociedad en el mundo’.



También sostuvo que ’para el ejercicio 2021 en un contexto relacionado con una caída en las estimaciones federales por la contingencia de Covid-19, se ha establecido una estrategia con el propósito de priorizar el gasto público en áreas de atención prioritaria, por tal motivo el Paquete Hacendario considera ingresos estimados por 50 mil 273 millones 382 mil 361.40, tan solo un 0.06% más respecto a los 50 mil 242 millones 794 mil 196.90 autorizados por el Congreso Local para el ejercicio 2020’.