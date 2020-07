Recibe Edith Sigala grandes aprendizajes del deporte adaptado

• Realiza diferentes sacrificios para ser atleta de alto rendimiento.



Zinacantepec, Estado de México, .- Con 20 años dentro del deporte adaptado, la tenismesista mexiquense María Edith Sigala López aseguró que lo más importante que le ha dejado su carrera deportiva es la seguridad en ella misma, además de la enorme satisfacción de representar a México, entregándole triunfos en eventos internacionales.



’Donde iba al CRIT a rehabilitación me invitaron, había basquetbol y tenis de mesa, sinceramente yo lo vi como recreativo, porque así lo tenía, poco a poco me fui metiendo, supe que había competencias nacionales e internacionales, pero nunca supuse que me fueran a llamar a mí’, recordó la deportista acerca de sus inicios, hace más de dos décadas, en el camino del deporte.



La atleta, que acumula innumerables experiencias entre las que destacan dos Juegos Paralímpicos y que está clasificada para su tercera justa olímpica en Tokio, explicó que ser deportista de alto rendimiento implica muchos sacrificios, como estar permanentemente concentrada y por ende alejada de la familia.



’Al final son muchas más las gratificaciones las que me ha dejado el tenis de mesa, como haber conseguido una medalla para el país, escuchar el himno nacional, ver la bandera que se levanta, eso es algo que no puedo describir, todo lo que sacrificas se te olvida, es difícil expresarlo’, afirmó.



Acerca de lo que le ha dejado el deporte de alto rendimiento en su vida, la atleta dijo que ’me siento muy contenta y no me arrepiento, me ha dado mucha seguridad, muchas experiencias, en lo personal me ha hecho más fuerte, cuando tengo las derrotas, en ese momento que sientes que te quiere tragar la tierra, me ha hecho muy independiente’.



Edith señaló que en ocasiones se piensa que el tenis de mesa es fácil, pero explicó que es un deporte que requiere mucha disciplina y concentración, tanto en los partidos como en los entrenamientos.



’Mucha gente piensa que sólo es pasarse la pelotita, pero la verdad tiene efectos, la bola viaja muy rápido, es rápida la reacción, adivinar a dónde te la van a mandar, es muy complicado y sobre todo cuando pierdes tienes que analizar a las jugadoras’, concluyó la deportista.