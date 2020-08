Recibe Gabriel Helguera Repetto, Doctorado Honoris Causa internacional

Ciudad de Mèxico.- En el marco de la Cumbre del Conocimiento 2020-2021, que reúne a las mentes más brillantes de todo el mundo,el Periodista mexiquene, Lic. Gabriel Helguera Repetto, recibió a través del Colegio Internacional de Profesionistas C&C , que preside el Dr.HC. Omar Alcántara Barrera, la máxima distinción internacional, Doctorado Honoris Causa, documento respaldado por la Cámara de Diputados, el Senado de la República y la 90 universidades más trascendentes e influyentes del mundo



Entre las personalidades además del Lic. Gabriel Helguera Repetto que han recibido está distinción se encuentran: Ing. Eduardo Guízar, experto en robótica aeroespacial y trabaja en la NASA, El Hijo de Santo, gran luchador Mexicano, los comentaristas deportivos Fernando Schuartz y Antonio de Valdez, Franco el cantante, Lic. Luis Uribe Pte del Club Primera Plana que agrupa a las plumas más importantes del país. Solo por mencionar algunos.



Gabriel Helguera Repetto, fue entronizado en un evento realizado en un prestigiado salón en la zona rosa de la ciudad de México ante: testigos de honor, representantes de los poderes de la unión,rectores universitarios,asociaciones civiles y empresarios.



Helguera Repetto, inicio agradeciendo primeramente al Claustro Doctoral,quienes tras ser promovido, analizaron minuciosamente su currículum y trayectoria para en sesión decidir si contaba con los méritos profesionales necesarios para otorgarle el Doctorado H .C. internacional.



Gabriel Helguera Repetto, Nació en la ciudad de México 3 abril 1973, es el mayor de cuatro hermanos e inicia su carrera profesional en el año de 1986 en Mérida Yucatán, cuando era un joven con apenas 16 años de edad. Helguera Repetto, coincide en que hoy día, el mundo está escaso de valores que rigieron por mucho tiempo la vida en nuestro país, agradecimiento honestidad, compromiso, lealtad y humildad.



Por ello el comunicador Helguera Repetto y Director de del Portal Informativo Notineza, y Director de las Radios web Nektar Radio y Radio al Momento, aprovecho agradecer a personas que desde los 16 años de edad le dieron el voto de confianza y la oportunidad para desarrollarse en el mundo de los medios de comunicación y así iniciar su carrera poeriodistica.; Heriberto Vazquez Muñoz, Locutor de Radio capital, Don Arturo Iglesias Director de Sistema Radio Yucatán, Dr. Andrés Novelo Mena, Canal 13 Mérida Herosa Argüelles "El Chichonal" periodista Novedades de Yucatan, José Acosta Fotógrafo Diario del Sureste, Rusell Gutiérrez, Don José Camerino Márquez, comentarista Radio comentarista canal 3 Televisa Mérida (qpd) Alejandro Torre Diario e Yucatán, Sergio Esquivel cantautor y compositor, maestro Armando Manzanero, compositor y cantante y al Diario del sureste dónde público su primera nota. en la década de los 80s.



En los 90s.

Don RaúTorres Barrón (qpd) Periodista y Delegado DVC, Héctor Manuel Mora Ortiz (qpd), Periodista, René Hernández Cueto Periodista, Humberto Mares Navarro, periodista, Francisco Parra López, Periodista, Luis Pérez Courtdad, Reportero Televisa, Maestro Saúl Santana, Periodista Detrás de la Noticia Ricardo Rocha, Lic. Miriam Morgado, Ciencias Políticas UNAM, Juan Miguel Sánchez Argüelles( QPD ) Presidente PUGPAC, Mario Andrés Campa Landeros (qpd) Director Multimedios al Momento,Javier González Director Revista Tabloide de México, Lic .Ana Victoria Castillero, Directora Multimedios al Momento , Lic.Jorge Treviño Derechos Humanos, Dr .Luis Uribe,Pte Club Primera Plana,Dr. Teodoro Rentería Arroyave, Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo CONALIPE, todo un icono en México maestro y amigo hasta la fecha Doc. Rosalia Buaum mi Presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México

Agustín Teutli Productor Radio, a todos ustedes, muchas gracias ya que sin sus consejos, regaños y enseñanzas no hubiera llegado a dónde estoy ahora. También lo quiero dedicar a quienes no confiaron ni creyeron en mi y me dieron la espalda ya que eso me hizo ser más fuerte y trabajar más duro.



El Periodista y Locutor, no pudo dejar de agradecer a sus padres José María Helguera (Qpd) y Bertha María Repetto (Qpd) a su esposa Miriam Pino, y a sus hijos quienes lo han apoyado desde siempre en todos sus proyectos y locuras.



Reconoció que estos 32 años de carrera periodística , no han sido nada fácil pero... se aprende mucho se sufre pero también se tiene satisfacciones y uno conoce a mucha gente maravillosa, interesante, exitosa, pero también toca uno en el periodismo las fibras más sensibles , las carencias las problemáticas sociales y también creamos consiencias con nuestras investigaciones y agudas que nos llevan al lugar exacto de la noticia. En nuestras editoriales, columnas y artículos somos claros, objetivos propositivos.

En el hambito del deporte deporte nuestras crónicas vivas, de color, narrando partidos de fútbol o béisbol por radio que mantienen al filo de la butaca a los radioescuchas en fin apasionante. Sin dejar a la n lado la conducción de programas musicales.





El Licenciado Gabriel Helguera Repetto, fue reconocido por sus aportaciones en el campo del periodismo de Radio y Televisión así como medios web que lo han llevado a obtener el Premio México de Periodismo, Ricardo Flores Magón 2017 FAPERMEX y la Presea Luis M. Farias cómo locutor por parte de la ANLM así con diversos reconocimientos.



Su paso por la radio nacional e internacional en Latinoamérica y europa lo colocan como uno

De los locutores de radio más carismáticos.



Dentro de su labor profesional tubo la dicha, de ser la voz que llevará el mensaje de S.S. Juan Pablo a todo el mundo de habla hispana en varios continentes a través de Servicios Informativos Radio Malta de Radio Vaticana en Roma Italia.



Uno de los beneficios a favor de su comunidad, fue miembro fundador de la primera Radio en FM, en el municipio de Texcoco en el Estado de Mèxico, con permiso para operar por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes SCT, beneficiando a Miles de personas quienes contaron con señal de radio local en un municipio que debido a su crecimiento y con el proyecto aeroportuario que se contemplaba,necesitaba un medio de comunicación. Asi mismo, fue miembro organizador del primer Foro de Medios Alternativos en México para la protección de la red. junto con Senadores así como compañeros comunicadores de todo el país.



En el Servicio Público también se desempeñó trabajando en Presidencia de

la República, Secretaria de Gobernación como analista de medios y asesor en materia de comunicación; además de haber trabajado en alcaldías de la ciudad de México en el área de Comunicación Social.



Finalmente ha sido ponente en varios congresos y semanas dedicadas a la comunicación en universidades como UVM, Universidad Mexicana , Centro de Estudios de la Comunicación Social CECS Periodismo en Radio y Television PART e impartiendo conferencias con la empresa especializada Congresos MX. Así como en secundarias y prepas.



En el mes de Octubre 2020 impartirá un diplomado especializado para Comunicación Social y Relaciones Públicas y que estará dirigido a Presidentes Municipales asesores Directores de comunicación social así como organizaciones sociales y personas en general que quiera y guste aprender el arte de la comunicación asertiva y efectiva el Diplomado durará 3 meses y está respaldado por el Instituto Mexicano de Liderazgo, La cámara de Diputados Senado de la República y La Universidad Valle de México.

Todo esto concluyó Helguera Repetto, inspira a seguir trabajando en beneficio de mi país