Recibe maestra aula móvil de Nissan como reconocimiento

A raíz de la pandemia por el Covid-19, mucha gente ha tenido que ajustarse a las medidas sanitarias, llevando a cabo su trabajo y estudio desde casa, siendo un obstáculo para las familias con bajos recursos, por lo que una maestra tuvo la iniciativa de equipar su camioneta para continuar dándoles clases, sin esperar que poco tiempo después la compañía Nissan le donaría un aula móvil.



En México el 70% de la población de seis años o más cuentan con acceso a internet, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) 2019 presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).



Son 20.1 millones de hogares (56.4% del total nacional) los que disponen de conexión a Internet,



Aunado a lo anterior sólo el 43.0% (49.4 millones) de la población de 6 años o más cuenta con una computadora.



Tal es el caso de los alumnos de Nallely Esparza Flores del municipio de Calvillo, Aguascalientes, quienes en su mayoría no cuentan con computadora o acceso a internet Esparza recorre en su auto las casas de cada uno de sus estudiantes para continuar dando clases en su furgoneta, siguiendo los protocolos y medidas de seguridad necesarios.



"La idea nació porque no todos mis alumnos cuentan con internet y la comunicación con ellos era complicada. Por ello, decidí acudir personalmente, casa por casa, para darles clases en la caja de mi anterior camioneta equipada con una mesita y unas sillas", mencionó.



La historia llegó a Nissan por lo que en colaboración con la Asociación Nacional de Distribuidores de Automóviles NISSAN (ANDANAC) le entregaron a la profesora Nallely Esparza una pick up Nissan NP300 diseñada especialmente para realizar clases en el vehículo.



A la unidad Nissan NP300, se le realizó la adaptación a salón de clases móvil con la colocación de una caja seca con cortina lateral, puerta trasera, escaleras tipo retráctil para fácil acceso, conexiones eléctricas, mesa y bancas abatibles para mayor espacio, acrílico ubicado en mesa de trabajo para evitar contagios y mantener sana distancia por tema de COVID, mueble para colocar objetos dentro de conversión y toldo traslúcido para iluminación natural al interior de la adaptación.



"Cuando nos enteramos de la increíble labor de esta maestra, nos reunimos para saber de qué forma podíamos contribuir a este noble trabajo. Decidimos apoyarle en su proyecto, y qué mejor manera de hacerlo, que otorgando a Nallely una pick up Nissan NP300, adaptándola especialmente para el caso, convirtiendo la caja en un salón de clases móvil", indicó el vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana, Armando Ávila.



Al respecto, la maestra Nallely señaló: "Estoy muy agradecida con Nissan Mexicana, no me esperaba esta sorpresa de Nissan y menos que fuera un salón de clases móvil. Mis alumnos ya no tendrán que tomar clases a pleno rayo del sol. Tardo alrededor de cuatro horas recorriendo todas las casas dando seguimiento y apoyo a mis alumnos".