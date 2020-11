Recibe Maradona alta médica y deja el hospital

+ Lo trasladan a una residencia en Buenos Aires



+Mantiene el síndrome de abstinencia por su adicción al alcohol



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- El ex astro del futbol, Diego Armando Maradona recibió el alta médica y abandonó ayer la clínica de Buenos Aires, una semana después de someterse a una operación por un edema cerebral.



El Pelusa salió de la clínica Olivos, situada en el suburbio del mismo nombre al norte de la capital, a bordo de una ambulancia, según imágenes difundidas por la televisión local.



Un poco antes, su médico personal, Leopoldo Luque, confirmó que él mismo había firmado el alta médica de la leyenda del futbol.



Maradona, 60 años de edad, fue operado el pasado 3 de noviembre de un hematoma subdural y luego, por decisión familiar y médica, permaneció internado debido a un «bajón anímico, anemia y deshidratación» y un cuadro abstinencia de una adicción al alcohol, según los primeros informes médicos.



El ex capitán de la selección argentina, campeona del mundo en 1986, fue trasladado al barrio San Andrés, en el norte de Buenos Aires. Allí rentó una vivienda donde continuará la recuperación bajo la custodia de su familia y médicos.



Un video casero difundido por el canal local Todo Noticias captó la llegada del ex jugador a su nueva residencia. Varios niños en bicicleta y otros a pie le dieron la bienvenida al grito de ’¡Maradona, Maradona!’



Más temprano, su abogado Matías Morla había dicho que el actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata quizá ha sufrido su momento más duro por esta emergencia médica que, según dijo, pudo haberle quitado la vida.



Al explicar quién va a cuidar al ex futbolista, Morla explicó va a haber un listado para todas las personas y parientes autorizados.



’Maradona manda y decide a quién quiere ver’, enfatizó.



El abogado sugirió que sus allegados y familiares deben dejar de lado las rencillas entre sí y con el propio ex futbolista, que suelen verse reflejadas en las redes sociales.



’Más allá de que sea Maradona, acá la situación está clara: necesita estar en paz con sus parientes, que se respeten entre ellos, que se puedan coordinar las visitas, porque en este caso Diego tiene que rehabilitarse y hay que darle paz’, sostuvo.



«Lo bueno es que Diego está entero, Diego está firme, hay Maradona para rato», agregó Morla.



De acuerdo con el neurocirujano Luque, médico personal de Maradona, la combinación de las bebidas alcohólicas y los sicofármacos que el Diez toma habitualmente desequilibró su organismo y lo llevó a su internación el 2 de noviembre.



Durante el estudio, una tomografía detectó un hematoma subdural, la acumulación de sangre entre la corteza cerebral y la membrana que se encuentra adherida a la parte interior del cráneo, algo generalmente provocado por un golpe en la cabeza.



La cirugía consistió en practicar un pequeño orificio en el cráneo para drenar el líquido acumulado.



Durante los días de internación, cientos de aficionados al futbol pasaron por el hospital para apoyar a Pelusa con pancartas con mensajes y banderas, o simplemente con su presencia.



«Hay que festejar (…) Les mandamos un saludo a todos los ‘maradonianos’.Gracias por acompañarnos durante toda esta semana», dijo Luque, mientras algunas personas le agradecían por haber cuidado al ídolo.