Recibe MORENA y Pablo Amílcar Sandoval adhesión de regidoras del PRD y Coincidencia Guerrerense, de Zihuatanejo

El Partido Morena y el aspirante a la gubernatura, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros recibieron la adhesión de las regidoras del PRD y Coincidencia Guerrerense, Magali López Urueña y Nadia Peñaloza García en Zihuatanejo rumbo a las elecciones de junio del 2021.



En una conferencia de prensa, donde participaron como invitados, el presidente de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, el regidor, Paulino de Jesús Neri y el consejero Alberto Matías; las regidoras coincidieron que su adhesión se debe a los principios e ideales de izquierda que solo representa este instituto guida.



Siendo claras que su unión no era por el tema de buscar candidaturas, más bien por el tema de lograr un verdadero cambio de raíz.



’Estamos haciendo oficial nuestra adhesión al equipo de Morena, con el cual estamos trabajando desde hace un año, pero hoy lo hacemos de manera oficial… Y refrendar todo el apoyo y compromiso al compañero Pablo Amílcar Sandoval quien estoy segura que será nuestro próximo gobernador’ dijo Magali López, quien aseguró que es la persona idónea para lograr la transformación en el estado y que mantiene los verdaderos ideales de izquierda y el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Por su parte Nadia Peñaloza, fue muy clara al dar a conocer su postura en torno a la alianza del PRD y PRI que suscribieron rumbo a la elección del 2021, así como el porqué de su unión a este nuevo partido creciente y a Pablo Amílcar Sandoval:



’Quiero mencionar mi adhesión a este gran proyecto que es Morena, que tienen línea política, estatutos de izquierda y donde estoy convencida vamos a traer la 4T con el maestro Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros…No vengo en busca de ninguna candidatura en este instituto político, vengo a ayudar; no estoy de acuerdo en las decisiones que tomaron en su momento los consejeros, el comité nacional, el comité estatal -del PRD- con la alianza que se hizo con un partido de derecha en el cual se olvidaron de la lucha que hicieron miles de personas, por lo que no voy a dar pie a seguir en ese partido’ dijo.



También se unieron Abel López Zarate, ex regidor de Movimiento Ciudadano y José Carmen Hernández Trujillo, ex presidente del comité municipal del PRD.



*Desbandada del PRD a Morena no es por el ofrecimiento de candidaturas: Ríos Saucedo



En su mensaje, el presidente del Consejo del Partido Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, recordó que estas adhesiones forman parte de una cadena de personajes en todo el estado que coinciden con los ideales y postulados de su partido.



Preciso que no es el tema del ofrecimiento de las candidaturas, como maneja el PRD la desbandada que están sufriendo en el estado; más bien, una coincidencia en quién sí representan un cambio de raíz y la oportunidad de transformación al estado que se ha mantenido en la pobreza por décadas.



Sobre la alianza política del PRD y PRI que suscribieron en días pasados para unirse contra el partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el diputado local, dijo que solo fue una formalización pública de un trabajo coordinado que han venido realizando desde hace varios años, poniendo de ejemplo el Congreso del Estado donde de manera abierta estos partidos, junto al PVEM, PT, PAN y MC formaron un bloque opositor.



Confió en que junto al senador Salomón Jara Cruz, comisionado en el estado se pueda trabajar de manera coordinada, disciplinada para enfrentar las elecciones del 2021, donde reiteró: MORENA va a ganar.