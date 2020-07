Recibe respaldo internacional de ConlFA, Liga de Balompié Mexicano

+Considera arrancar con 20 equipos el 16 de octubre



+Aunque podría aplazarlo por tiempo indefinido para tener público en los estadios, asevera Carlos Salcido, presidente de LBM



+Posibilidad de que organice un mundial avalado por dicha Confederación, conformada por 56 países



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).– Liga de Balompié Mexicano (LBM) –con 14 equipos registrados de 20– fue avalada como competencia profesional tras ser afiliada a la Confederación de Asociaciones Independientes de Futbol (ConIFA), organismo internacional, conformada por 56 países, que reúne torneos de naciones no reconocidas ante la FIFA ni sus confederaciones.



En conferencia de prensa, el presidente de la LBM, el exfutbolista Carlos Salcido, aseguró que éste fue un día histórico para el futbol nacional, y afirmó que se hará todo lo posible para que la liga inicie con público en los estadios.



El comienzo del torneo está programado para el 16 de octubre; y que, todo indica se convertirá en piedra en el zapato de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) que encabeza Yon de Luisa.



Pero el ex futbolista de Chivas, campeón con el PSV holandés, precisó que si en esa fecha todavía no es viable contar con afición en las gradas, debido a las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus, se postergará hasta que existan las condiciones necesarias para que la gente pueda acudir a los estadios.



’Como liga lo tenemos muy claro: queremos arrancar el torneo con gente. Si podemos aplazar el inicio lo vamos a hacer. Si nos atrasamos un mes o lo recorremos, no tenemos problema’, consideró Salcido.



’Para nosotros –puntualizó– es indispensable comenzar con público, somos un torneo nuevo, que quiere demostrar las cosas que vamos a incluir, la afición es el ADN del futbol; en lo personal no me imagino jugar un partido sin fanáticos, que son los que ponen la fiesta, la adrenalina y con quienes convives.’



Añadió el también exjugador de Tigres de la UANL:



’Sabemos que pasamos por un momento difícil por la contingencia sanitaria, pero al ser una liga nueva, podemos recorrer o aplazar por unos días el inicio, podría ser un mes sin ningún problema.’



Por otro lado, detalló que hasta el momento hay 14 equipos registrados en la LBM, y espera que en total sean 20 clubes los que conformen el naciente certamen.



Por un mundial



Uno de los retos que tenía la LBM era estar asociado a una organización internacional. Sin embargo, no podían estar con la FIFA porque ya estaba afiliada a FMF.



Aun así, la LMB encontró otro camino, pues tienen el aval de la ConIFA, anunció la organización en un comunicado de prensa.



Y es que este jueves, Per-Anders Blind, presidente de ConIFA, y Víctor Montiel, presidente de la Asociación Nacional de Balompié Mexicano (ANBM), firmaron un acuerdo que compromete a la LBM al Código de Conducta de dicha Confederación.



Este acuerdo se deriva de la reciente confirmación de la ANBM como una Asociación miembro de ConIFA en el pasado mes de junio.



Diego Bartolotta, presidente de ConIFA Sudamérica, aplaudió la incorporación de la liga mexicana. ’Es un gran anuncio que llevará a la historia al Balompié Mexicano. Con la acreditación de la ANBM, CONIFA tiene participación en 56 países’, aseguró.



Además, adelantó que México podría ser la sede del próximo Mundial de la organización. ’Es un gran proyecto, tanto para América, como a nivel mundial. Estamos trabajando muy fuerte para que México sea considerado sede de un Mundial’, auguró.



A su vez, Víctor Montiel también celebró el acuerdo logrado.



’Estamos muy contentos de hacer nuevamente historia, ConIFA es un organismo internacional, que nos permite estar avalados como Asociación y Liga. Hoy, México, tiene una nueva competencia’, expresó.



Por último, Aaron Johnsen, presidente de ConIFA Norteamérica y El Caribe, se mostró emocionado por la incorporación de México. ’Son un grupo impresionante, que elevará el nivel de competencia en nuestros torneos regionales y globales’, aseveró.



’La inclusión de la estructura de su liga a la escena del balompié mexicano, será un evento histórico, por decir lo menos. Estamos ansiosos por comenzar a trabajar con ellos, al igual que con otras ligas alrededor del mundo, para el desarrollo de nuestro deporte’, agregó.



(Con información de infobae.com y diario La Jornada)