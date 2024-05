Recibe COMEM a barítono y pianista de talla internacional

TOLUCA, Estado de México.- El Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM), busca brindar experiencias nuevas a su estudiantado, para que amplíen sus conocimientos y tengan las herramientas necesarias para cumplir sus sueños.



En esta ocasión, abrió sus puertas con un gran concierto a cargo de Alfredo Daza, primer barítono de la Staatsoper Unter den Linden de Alemania y Alexander Pashkov, nombrado Talento joven de Rusia, en el Primer Concurso Nacional de Piano Ippolitov-Ivanov en Moscú.



’He trabajado más de 25 años en esta hermosa carrera como cantante de ópera, ahorita en una nueva faceta como artista de Bellas Artes. Yo vivo en Berlín, aunque soy de la Cuidad de Puebla y me encuentro cantando por tercera vez en el Estado de México’, externó Daza durante su visita en el COMEM.



Con el título ’Amor, Serenatas y Añoranza’, esta presentación inició con las piezas ’Plaisir d’amour’ de Jean-Paul-Égide Martini, seguida de ’Webb ich in Deine Augen Sehe de Dichterliebe’ Op. 48 de Robert Schumann y ’Kagda Glyazhu Tebye Glaza’ Op. 23 núm. 2 de Nikolai Rimski-Korsakov.



Ejecutaron también ’Serenata interrumpida’, del Volumen 1 de Preludios, de Claude Debussy; ’La serenata’, de Francesco Paolo Tosti; ’Serenata’, de Don Giovanni compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart; y Serenata ’Oye linda prisionera’, de La leyenda del beso de Juan Vert.



Para cerrar: ’Pecché’, de Gaetano Enrico Pennino; ’Volver’, de Carlos Gardel; ’Garganta con arena’, de Cacho Castaña; ’Noche de Ronda’, de Agustín Lara; ’Júrame’ y ’Te quiero, dijiste’, de María Grever.



’Mi consejo para las nuevas generaciones es que practiquen técnica, háganle caso a la gente, no se casen con un maestro, abran sus mentes, pregunten todas sus dudas, pero lo más importante es que practiquen y busquen siempre una oportunidad’, agregó.



El Conservatorio de Música del Estado de México ofrece, de manera permanente, actividades para todos los públicos, por lo que se recomienda a las y los interesados en asistir, seguir las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo como @CulturaEdomex.