Recibe Xóchitl Flores constancia de mayoría como alcaldesa electa de Chimalhuacán

En un ambiente de celebración y júbilo por la decisión que tomaron los chimalhuaquenses en las urnas el pasado 2 de junio en la entidad, Xóchitl Flores Jiménez recibió de parte del Consejo Municipal Electoral No. 32 del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) la Constancia de Mayoría que la acredita como Presidenta Electa de Chimalhuacán para el periodo 2025-2027.



La Presidenta Municipal Electa, abanderada por la Coalición Sigamos Haciendo Historia (integrada por Morena y Partidos del Trabajo y Verde), marchó del jardín del Palacio Municipal rumbo a las oficinas del Consejo Electoral No. 32, acompañada de los Diputados Federales Electos por los Distritos 25 y 39, Leide Avilés Domínguez y José Luis Montalvo Luna, respectivamente; del Diputado Local Electo por el Distrito 5, Edgar Samuel Ríos Moreno, así como de simpatizantes, su equipo de trabajo y de los integrantes de la planilla electa que serán parte del H. Cuerpo Edilicio para el próximo trienio.



La planilla electa la conforman: Primer Síndico Municipal, Luis Edgar Flores Saldívar; Primera Regidora, María del Pilar Piña Trejo; Segundo Regidor, Alfredo Alan Arenas López; Tercera Regidora, Mayra Palmira Peralta Romero; Cuarto Regidor, Ramiro Cristian Rojas Cortés; Quinta Regidora, Sindy Berenice Martínez Cabrera; Sexto Regidor, Giovani Sandoval Pérez; y la Séptima Regidora, Verónica Olvera Cervantes.



Entre porras como ’¡El pueblo votó, Xóchitl ganó!’, ’¡No somos uno, no somos dos, somos la Cuarta Transformación!’, ’¡Chimalhuacán de fiesta con Xóchitl presidenta!’ y ’¡Ya llegó, ya está aquí la que sí sacó al PRI!’, Xóchitl Flores Jiménez agradeció al pueblo de Chimalhuacán por refrendar su apoyo el 2 de junio, en unas votaciones históricas para el país y para el municipio.



’Fuimos electos con una votación histórica, hoy más de 146 mil votos a favor nos hacen estar aquí. Estamos contentos porque el apoyo del pueblo se reflejó en las urnas y estamos comprometidos con él, le entregaremos a la gente mejores resultados’, expresó.



’Muchas gracias, reciban un enorme agradecimiento. Este triunfo no es de los que estamos aquí al frente, este triunfo es de todas y de todos ustedes, en especial del pueblo de Chimalhuacán porque nos refrendó su apoyo y nosotros refrendamos el compromiso de seguir trabajando del lado correcto de la historia, de la mano de grandes mujeres como la Presidenta Electa de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum, y como la Gobernadora del Estado de México, la Mtra. Delfina Gómez, así como con los diputados de los congresos estatal y federal’, añadió Xóchitl Flores Jiménez.



Asimismo, la Presidenta Electa de Chimalhuacán para el periodo 2025-2027 agradeció a los integrantes del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde (PV), pero sobre todo de Morena, por conformar la coalición que resultó victoriosa el 2 de junio pasado. ’Hay que convertir el apoyo en trabajo, este es apenas el inicio de una gran transformación para nuestro municipio’, finalizó Flores Jiménez.



De esta manera, se da continuidad con la alternancia de gobierno que votaron los chimalhuaquenses en junio de 2020 en favor del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cuando decidieron poner fin a los más de 20 años del gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).