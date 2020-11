Reciben a Óscar Marroquín en La Máquina; presenta su asociación Ciudadanos en Desarrollo por Guerrero

En evento al aire libre que se desarrolló en la cancha de colonia La Máquina, en Acapulco, el liderazgo juvenil del PRD, Óscar Marroquín, presentó las acciones y actividades que ha desarrollado a través de la asociación civil Ciudadanos en Desarrollo por Guerrero, donde han capacitado a jefas de familia, madres solteras, entregado insumos médicos, paquetes alimentarios, entre otros apoyos.



El liderazgo perredista manifestó que en esta nueva generación de la vida pública de México, los políticos deben tener un nuevo acercamiento con la ciudadanía, donde lejos de engañar al pueblo, busquen soluciones a las diversas problemáticas.



’Yo no les vengo a presumir nada. Los números me acompañan. Hemos caminado por todo el Distrito 06 de Acapulco no ahorita, sino desde hace mucho tiempo, siempre en apoyo de los más desprotegidos. Como joven sabrán que nunca les he ofrecido ni les ofreceré una dádiva, ni algo por el estilo, pero sí mi esfuerzo y conocimientos para que salgan adelante, tengan oportunidades de trabajo y mejoren su calidad de vida’, expresó.



El dirigente estuvo acompañado de la secretaria de la Mujer del PRD Guerrero, Sheyla Soto; de líderes sociales, comerciantes, transportistas, entre otros invitados.