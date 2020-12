Reciben alumnos de comunidades rurales paquetes de Desayunos Escolares

En una entrega más de paquetes del Programa Desayunos Escolares a educandos de la zona rural del municipio, la presidenta del DIF Acapulco, Adriana Román Ocampo, llamó a las amas de casa a celebrar las fiestas decembrinas sin descuidar los protocolos sanitarios para evitar más contagios de Coronavirus.



’Mantengamos la guardia en alto, no podemos ni debemos confiarnos, el COVID-19 sí existe y es un mal que no podemos ver, por eso el uso del cubrebocas es vital para que nos cuidemos’, expuso la primera trabajadora social ante madres de familia del Kilómetro 39.



A su vez, la directora del DIF Acapulco María de Jesús Mendoza Sánchez, dijo a las amas de casa de Xolapa, Amatepec, Huajintepec y Las Tortolitas, que es prioridad del organismo municipal atender a las comunidades rurales, ’en este momento difícil por el paso de la pandemia, y que a pesar de que las escuelas están cerradas y ya no se pueden preparar los alimentos calientes, hoy están aquí los paquetes del Programa de Desayunos Escolares’.



Por su parte, el maestro Francisco Hugo Díaz Bello, director del plantel, agradeció la entrega de los alimentos y reconoció el trabajo que realiza el Gobierno Municipal de Adela Román Ocampo en beneficio de las niñas y los niños.



Este fin de semana, el Programa Desayunos Escolares llegó a las comunidades de La Calera, Las Marías, San José, San Miguel y Xaltianguis, donde a sana distancia y con lista oficial de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en mano, las madres de familia y tutores se reunieron en las canchas deportivas de sus respectivos planteles para recibir los apoyos.