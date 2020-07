Reciben más de 120 mil pacientes mexiquenses medicamentos en casa para reducir riesgos de contagio por COVID-19

• Colaboran 2 mil 900 Técnicos en Atención Primaria a la Salud (TAPS) y Cuidadoras de la Salud, quienes han entregado, a la fecha, un millón 300 mil piezas de medicamentos.



Toluca, Estado de México, .- La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) ha requerido múltiples esfuerzos del personal médico a fin de privilegiar la salud de adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por ello, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza instruyó la implementación del programa Entrega de medicamentos en casa, con el que benefician a más de 120 mil mexiquenses.



José Luis Ramírez Martínez, tiene 64 años de edad, padece diabetes y radica en la Unidad Habitacional Andrés Molina Henríquez, de Metepec, desde el mes de marzo atiende el llamado de las autoridades de mantenerse en su hogar para reducir riesgos de contagio y, desde de esa fecha, recibe su tratamiento por parte del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).



’Alabo mucho esa atención que tienen para con nosotros que ya estamos un poco mayores de edad y además que nos traen el medicamento a la casa, que es importante porque nos evitan el andar exponiéndonos en la calle para algún contagio. Es una labor muy buena, las felicito.



’Me dicen por ejemplo, para el azúcar, debo de llevar una dieta ajena a refrescos, pastas, pan de dulce y más que nada me recomiendan tener alimento muy nutritivo como son verduras, frutas, quelites, acelgas espinacas, jitomate, fruta buena que no perjudique al azúcar, como lo es la manzana, la pera, eso me da mucho gusto, trato de llevar sus indicaciones al pie de la letra’, refirió el paciente.



El Secretario de Salud Gabriel O’Shea Cuevas ha señalado que el trabajo de campo del personal de salud, refuerza el primer nivel de atención médica, al recorrer diariamente los barrios, colonias y municipios de la entidad.



El Subddirector de Prevención y Control de Enfermedades del ISEM, Godwin González Estrada, comentó que en este programa colaboran 2 mil 900 Técnicos en Atención Primaria a la Salud (TAPS) y Cuidadoras de la Salud, quienes han entregado, a la fecha, un millón 300 mil piezas de medicamentos para personas con hipertensión, obesidad y diabetes.



’Adicionalmente contamos con el programa GAM-COVID (Grupos de Ayuda Mutua), esto quiere decir que nosotros estamos monitoreando a través de WhatsApp o de alguna red social a más de 25 mil adultos mayores o pacientes crónicos.



’Nosotros los monitoreamos una vez por semana de acuerdo a las reuniones que tenían de Grupos GAM y podemos hacer videoconferencias, en esta misma estrategia les preguntamos si tienen algunas dudas sobre el padecimiento, si les hace falta medicamente, si tienen alguna enfermedad y les damos las recomendaciones para evitar contagiarse de COVID’, señaló el funcionario.



Los TAPS y Cuidadoras de la Salud son el primer contacto con la población de la entidad, colaboran en las 19 jurisdicciones para garantizar la permanente asistencia sanitaria y prestación de servicios de salud, también coadyuvan en la integración de Comités Locales de Salud y censos de grupos vulnerables.



Este ejército de trabajadoras y trabajadores fortalecen las medidas de prevención contención y mitigación de la enfermedad COVID-19, además de higiene y sana distancia en nuestros adultos mayores.



Otro de los pacientes beneficiados es Crescencio León Hernández, de 68 años de edad, quien trabajaba como comerciante en la colonia La Pilita, también en Metepec, pero en esta pandemia ha atendido la recomendación de estar en casa y ahí ha continuado su tratamiento para reducir su problema de prostatitis, un padecimiento que afecta la glándula masculina.



’Lo que están haciendo es fabuloso, el otro 50 por ciento le toca a los ciudadanos, ser responsables, seguir sus indicaciones y sobre todo en el geriátrico, que somos personas de la tercera edad, y lo más fabuloso que no se olvida de nosotros’, comentó el paciente.



El Doctor Godwin González refirió que el trabajo de campo del personal de Enfermería adopta todas las medidas de protección personal e higiene para cuidar su salud.



Finalmente, informó que entre las medicinas suministradas en el programa Entrega de medicamentos en casa se encuentran aquellas empleadas para controlar la hipertensión, además de hipoglucemiantes orales e insulinas, que comprenden un total de 32 claves de fármacos.