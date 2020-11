Reciben salario rosa más de 325 mil amas de casa en apoyo a la economía familiar: Alfredo del Mazo

•Subraya que a pesar de la pandemia, el Salario rosa no se ha detenido y sigue llegando puntualmente a las amas de casa.



•Indica Alfredo Del Mazo que la entidad continúa en semáforo naranja y que más del 90 por ciento de las actividades económicas se han retomado en la entidad.



Tenango del Aire, Estado de México, .- Al entregar tarjetas del Salario rosa a jefas de familia de la región de los Volcanes, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza informó que este programa llega ya a más de 325 mil amas de casa para apoyar a la economía familiar, y en esta entrega reciben por primera vez este programa más de 4 mil 100 mujeres de esta zona.



’Hoy, así como ustedes estamos entregando 4 mil cien apoyos del Salario Rosa a mujeres de toda la región, pero ya tenemos más de 325 mil mujeres en todo el Estado de México, amas de casa que están recibiendo su Salario Rosa, y que eso se traduce en apoyo para la economía de sus familias’, destacó.



El mandatario mexiquense reconoció el trabajo que llevan a cabo las amas de casa para sacar adelante a sus familias, principalmente durante estos ochos meses, en los cuales, el Estado de México ha enfrentado a la pandemia por COVID-19, tiempo en el cual no se ha detenido la entrega de este apoyo.



’Esta pandemia, esta situación tan difícil, no nos ha impedido que este importante programa del Salario rosa pueda continuar, es más, hoy más que nunca es importante este programa del Salario rosa, porque hoy la situación económica, el empleo, la economía de las familias está más complicada de lo que estaba antes de la pandemia y es algo que hemos vivido en México y en todo el mundo, pero aquí en el Estado de México, este tipo de programas, en especial el más importante para nosotros, para apoyar a las amas de casa, es el Salario Rosa’, afirmó.



Alfredo Del Mazo subrayó que este programa llega de forma permanente para que las jefas de familia lo inviertan de la mejor manera en beneficio de sus familias.



’Sabemos que este recurso está en las mejores manos, porque está en las manos de ustedes, porque está en las manos de las amas de casa, porque cuando un peso le llega al ama de casa siempre hace que rinda más, siempre hace que se multiplique, que le llegue a toda la familia, lo invierten de manera adecuada correcta



’Las amas de casa siempre lo invierten de la mejor manera, porque le invierten en la familia y por eso sabemos que este apoyo que hoy les llega y les estará llegando de aquí en adelante, está en las mejores manos, porque está en las manos de las amas de casa’, expresó.



De igual forma, el mandatario mexiquense recordó que el Estado de México continúa en semáforo naranja, y se continúa trabajando con mucha responsabilidad para cuidar la salud de las familias mexiquenses, además de que se sigue incentivando la actividad económica en la entidad.



’En el Estado de México estamos en semáforo naranja, y para las próximas dos semanas seguiremos todavía en el semáforo naranja, eso quiere decir que hay un alto riesgo de contagio todavía, hay que ser muy cuidadosos, pero a pesar de eso, ya más del 90 por ciento de las actividades se han retomado y esto nos permite poco a poco ir retomando la actividad económica, y sobre todo, poco a poco que vaya habiendo más ingresos en la economía de las familias’.



Por su parte, el Secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca, señaló que como parte del programa del Salario rosa, se empodera a la mujer dando la oportunidad de capacitarse en alguno de los más de 25 cursos que ofrece, de los cuales, 10 de ellos se continúan impartiendo durante la pandemia de forma digital, logrando capacitar a más de 30 mil mujeres



En este evento, el mandatario estatal entregó a distancia tarjetas del Salario rosa a más de 4 mil 100 mujeres de los municipios de los Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tepetlixpa, Tlalmanalco, Valle de Chalco y Tenango del Aire.