Reciben su alta sanitaria 5,821 mexiquenses, tras superar el COVID-19

•Quedarse en casa y mantener las medidas de higiene, son medidas básicas en esta etapa de mayor riesgo de propagación del virus.



Toluca, Estado de México, .- A la fecha 5 mil 821 personas han recibido su alta sanitaria, tras superar el COVID-19; en tanto, al corte de hoy se contabilizan en el Estado de México, 13 mil 679 casos que han dado positivo a SARS-CoV-2, de los cuales, 3 mil 134 se mantienen en aislamiento domiciliario, 2 mil 069 están hospitalizadas en la entidad y mil 199 en otros estados.



La Secretaría de Salud estatal señala que los decesos por este padecimiento suman mil 046 registrados en diversos municipios y 410 fuera de territorio mexiquense, 6 mil 620 son casos sospechosos y 17 mil 211 han sido negativos al contagio de COVID-19.



Ante ello, el titular de la dependencia, Gabriel O´Shea Cueva, hace un llamado a la población para no minimizar la epidemia, porque aunque existen grupos de riesgo, toda la población es susceptible de contagio y hasta el momento la medida más efectiva es quedarse en casa.



Señala que el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza ha sido enfático al invitar a la población mexiquense a no bajar la guardia con el objetivo reducir en mayor medida la afectación a la población y es fundamental que la sociedad colabore para de esa manera no saturar los servicios de salud.



Por ello, el uso de cubrebocas es importante en el transporte y la vía pública, mantener la sana distancia, adoptar el estornudo de etiqueta, no escupir en la calle, usar la mano no dominante para abrir puertas o detenerse de barandales, lavarse las manos constantemente y usar gel antibacterial.



Además el Doctor O´Shea Cuevas recuerda a los mexiquenses que para despejar todas sus dudas sobre COVID-19, buscar asesoría médica en caso de presentar síntomas de enfermedades respiratorias e incluso recibir apoyo psicológico, utilice la línea 800 900 32 00 que el gobierno estatal ha puesto a su disposición.