Reciben 34 mil personas servicios médicos, asistenciales y legales gratuitos con jornadas DIFEM

TOLUCA, Estado de México.- Con el respaldo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), que dirige la Maestra Karina Labastida Sotelo, consolida su liderazgo en asistencia social al fortalecer programas de salud, alimentación, protección a la infancia y familia, además de ampliar servicios para mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.



A través de las Jornadas DIFEM, que integran más de 20 servicios médicos, asesoría legal y apoyos asistenciales gratuitos, el organismo ha atendido a 42 municipios en este año, beneficiando a alrededor de 34 mil personas, para sumar, en lo que va de la administración, 73 localidades atendidas, alcanzando una cobertura del 65 por ciento del territorio estatal.



Para garantizar el derecho a una alimentación suficiente y saludable, se entregaron más de 129 millones de desayunos escolares, en las modalidades de fríos y calientes, beneficiando a 730 mil 192 alumnos de educación básica de más de 9 mil 400 planteles.



De igual forma, otorgó 351 mil 105 paquetes alimentarios a 90 mil 855 niñas y niños, con dos vertientes de atención que son de 2 a 5 años 11 meses de edad, no escolarizados, y la otra en beneficio de personas de 6 a 64 años, logrando un incremento del 87 por ciento, respecto al primer año de gobierno.



En el ámbito de discapacidad, la red de atención más grande del país con 6 centros Estatales de Rehabilitación y 124 Unidades Municipales de Rehabilitación, brindó 1.2 millones de consultas médicas y terapias. Además, inauguró la primera Academia de Lengua de Señas certificada, con seis sedes en el Estado de México.



Con El Poder de Servir, el DIFEM también ha reforzado la atención a personas adultas mayores con más de 24 mil apoyos y servicios que coadyuvan para un envejecimiento digno con la entrega ayudas técnicas, apoyos en especie y aparatos auditivos, consultas médicas, orientaciones jurídicas y sesiones psicológicas.