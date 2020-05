Recibieron uniformes y herramientas trabajadores de Servicios Públicos Ixtapaluca

IXTAPALUCA, MÉX. -Trabajadoras y trabajadores de la dirección de Servicios Públicos, alumbrado público, jefatura de panteones y control canino recibieron uniformes personalizados, botas, guantes y herramientas de trabajo, por parte del Ayuntamiento de Ixtapaluca.



Maier Muñoz director de Servicios Públicos, informó que un total de 550 personas son favorecidas, incluyendo a la gente que trabaja en los camiones de basura que no son asalariados, ya que forman parte del equipo de trabajo del Ayuntamiento.



Para mantener la buena imagen en las calles, camellones, parques y jardines, ahora se le facilitará el trabajo gracias a la entrega de motosierras, desbrozadoras, cortasetos y extra podadoras.



Las trabajadoras y los trabajadores reciben diariamente cubre bocas, gel antibacterial, mascarillas de acrílico, googles, para que no tengan ningún riesgo para hacer sus actividades en medio de la contingencia por COVID-19.



Maier Muñoz director de Servicios Públicos, dijo que es un compromiso de la alcaldesa de Ixtapaluca Maricela Serrano Hernández entregar estos equipos para que quienes no han parado y continúan en campo laborando para mantener los espacios públicos limpios y llevar a cabo la recolección de desechos.



Para hacer la entrega se respetó la sana distancia, se hizo uso de gel antibacterial, cubre bocas y guantes.



Hizo un llamado a la población de Ixtapaluca para que hagan caso a las medidas de prevención que emite la administración municipal, como evitar salir de casa si le es posible, lavado frecuente de manos y uso de cubre bocas, ya que ello ayudará a reducir el número de contagios.