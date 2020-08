Recibirán el FONAC los del SUTGCDMX

Universitarios deben equilibrar información

Ciudad de México a 7 de agosto del 2020.- En Tiempo y Forma se Pagará el Fondo de Ahorro Capitalizable a Trabajadores del Gobierno de CDMX, pues el diálogo propositivo entre el Gobierno de la Ciudad de México encabezado por la Doctora Claudia Sheinbaum y la representación sindical del Directorio del SUTGCDMX que preside Joel Ayala Almeida, lo ha hecho posible monto que alcanzó este año los 17 mil 420 pesos y 15 mil 500 pesos para el personal Técnico Operativo de Base Sindicalizado, así como para el Personal Técnico Operativo No Sindicalizado, respectivamente.

Ante la pandemia causada por el virus Covid-19, Joel Ayala Almeida, dijo que las y los Secretarios Generales que suscribieron y conforman el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, ’continuamos trabajando para garantizar el respeto y cumplimiento de todos y cada uno de los derechos laborales adquiridos y reconocidos en todos los ordenamientos legales’.

Es así que se garantiza la permanencia y el cumplimiento del pago del Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC), del periodo 31° (2019-2020) en tiempo y en forma. Con ello se prioriza el bienestar y la salud de la base trabajadora.

Por lo tanto, manifestamos que, con base a las medidas de prevención en materia de salud, el pago del FONAC, se llevará a cabo en forma Electrónica, Cheque o Aviso de Pago. Garantizando, así, la salud y la entrega de manera oportuna.

Así también, se informa que gracias a las gestiones y negociaciones de las autoridades con la aseguradora, se logró acordar minimizar, los gatos de operación del seguro de vida, ahorro que se verá reflejado en el mismo Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC). De tal manera, nos complace informar que:

’El monto a pagar en esta ocasión del personal Técnico Operativo de Base Sindicalizado será de 17, 420 pesos. El monto a pagar en esta ocasión del personal Técnico Operativo No Sindicalizado será de 15, 500 pesos. El pago se realizará a más tardar el día 12 de agosto del presente año’.

Cabe destacar que este año, se logró que el monto del FONAC, se registre como uno de los de mayor cuantía, que se refleja en un avance que avala las relaciones entre Gobierno de la Ciudad de México y la representación de los trabajadores, en un ámbito de respeto y entendimiento institucional.

Por ello, enfatizamos, el compromiso, la sensibilidad de dar atención oportuna a nuestras solicitudes a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a su equipo de trabajo por priorizar la salud y generando mecanismos que propicien mayores beneficios laborales a la base trabajadora del SUTGCDMX….

LOS MEDIOS UNIVERSITARIOS DEBEN EQUILIBRAR EL ENTRETENIMIENTO Y LA INFORMACIÓN

Los medios universitarios deben replantear la manera de presentar el contenido de sus mensajes y lograr un equilibrio entre entretenimiento e información, en particular en el contexto de la actual pandemia sanitaria por el COVID-19’, expuso la maestra Sandra Fernández Alaniz.

La responsable del Programa Universitario de Producción Radiofónica UAM Radio 94.1 FM sostuvo que estos espacios representan una alternativa más de emitir el conocimiento y las noticias de manera objetiva e imparcial, por lo que debe existir una vinculación más estrecha con la comunidad universitaria, con el conocimiento y la sociedad.

En el panel virtual Medios universitarios en la era digital frente a la pandemia: COVID-19 de la 15ª Semana de la Cultura Digital en la UAM-Xochimilco aseguró que las crisis también son grandes oportunidades para explorar y aprender cosas, como es el caso de UAM Radio, que en el actual confinamiento transmite a distancia e involucra a la audiencia en los contenidos mediante llamadas telefónicas o WhatsApp.

’Nos cuentan sus experiencias en el confinamiento desde sus casas, lo que los convierte en generadores de contenidos logrando así una pluralidad en la transmisión de nuestros programas’.

Debemos adecuarnos sin olvidar la esencia de nuestras pretensiones para tener un mejor y mayor impacto en la colectividad y en la sociedad, coincidieron el doctor Mauricio Andión Gamboa y el licenciado Omar Quintero Pérez, responsables del Proyecto Aula Multimedia y de TV UAM-Xochimilco, respectivamente.

’Tenemos que continuar con nuestra labor de difusión y aunque se diga que estamos picando piedra, en realidad hemos disfrutado este proceso de construcción de iniciativas’ e invitaron a los participantes a establecer una Red de Proyectos de tal manera que ’vayamos generando una estructura más dinámica que pudiera integrarse a la vida universitaria’.

La idea es compartir experiencia y materiales, y generar un espacio de retroalimentación, porque además de ser responsables de estos medios universitarios ’cumplimos funciones de docencia, investigación, difusión y producción, un microcosmos de lo que tendría que ser una universidad ubicada en el contexto de la era digital’, mencionó Andión Gamboa, académico del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM.

’Estamos siendo conocidos al exterior e incluso tenemos más audiencia afuera que dentro de la misma universidad, en ese sentido hemos disfrutado el avance y crecimiento de nuestros proyectos’, tal es el caso de Cibercampus UAM-Xochimilco y la revista digital y multimedia REencuentro.

En esa medida, ’debemos entrar a la post producción de contenidos académicos y transformar los formatos de difusión’, como se trabaja con REencuentro, además de explorar nuevos formatos con micro documentales útiles como material educativo, por lo que pidió a los participantes del panel una retroalimentación para crecer juntos.

El licenciado Quintero Pérez adelantó que en julio empezará la prueba piloto del proyecto CEUX TV, que es un canal de YouTube que apoya la coordinadora de Extensión Universitaria, doctora Elsa Muñiz García, para que en este momento de confinamiento haya posibilidad de generar una identidad.

Ahora puede ser una gran ayuda para la colectividad involucrarse con el arte mediante una posición más humana y estar más tranquilos en el confinamiento y coincidió con Andión Gamboa en la urgencia de aliviar algunas deficiencias desde los medios digitales para transformar las necesidades de los alumnos.

La contingencia presenta una oportunidad para ’sensibilizarnos y escuchar a la comunidad estudiantil’, refirió la maestra Adriana Dávila Ulloa, co-coordinadora de CyAD TV y profesora del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la Unidad Azcapotzalco.

La doctora Sara Makowski Muchnik, creadora de la propuesta Radio Abierta –primera emisora en México realizada por personas con experiencias psiquiátricas– mencionó que trabaja en la creación de la Red de Proyectos Universitarios Digitales consistente en armar una oferta colectiva que fortalezca los medios universitarios digitales.

En el caso del confinamiento, esa emisora enfocó los micrófonos hacia los estudiantes para conocer cómo viven el trimestre virtual y el confinamiento, además de que se conformó la Red de Apoyo Universitario –en la que también participa TV UAM Xochimilco– que está sumando esfuerzos para ser un puente de conexión con los alumnos, concluyó la profesora del Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco….

ANIVERSARIO LUCTUOSO DE LEONARDO RODRIGUEZ ALCAINE

La Confederación de Trabajadores de México y el Movimiento Obrero Organizado recordó el XV Aniversario Luctuoso de Don Leonardo Rodríguez Alcaine, uno de los dirigentes más reconocidos y respetados de esa central sindical.

Rodríguez Alcaine, quien fuera líder de la CTM de 1997 al 2005, y que se destacara por ser un luchador incansable, lo mismo en su Sindicato de Trabajadores Electricistas (SUTERM) que al frente de la Central Obrera más grande de México, en momentos complejos de transición política de nuestro país.

Un sindicalista que trabajó hasta el último día de su existencia por la unidad sindical y el respecto de las conquistas laborales.

