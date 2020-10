Reclama diputados de Morena ausencia y ’exagerada sana distancia’ del gobierno estatal

Toluca, Méx., 28 de octubre de 2020. Diputados de Morena reclamaron al Secretario de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez que el Gobierno estatal y el mandatario Alfredo del Mazo se han mantenido ausentes y con una exagerada sana distancia ante las urgentes necesidades de la gente, que se acentuaron debido a la pandemia por Covid19.





Al presentar su posicionamiento durante la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, la diputada Azucena Cisneros Coss aseguró que hoy los mexiquenses padecen la crisis sanitaria, la económica y la de un Gobernador ausente, por lo que llamó al mandatario y a su gabinete a salir a las calles para que conozcan la realidad que enfrentan la gente.





’La corrupción del gobierno de Alfredo del Mazo mantiene a los mexiquenses en una crisis que no tendrá fin hasta que les quitemos el poder a los de arriba, a esos que se aferran al pillaje, blindados en los cargos más altos del gobierno estatal’, acusó.





Dijo que el Tercer Informe da pena, pues hay omisiones, desinterés, indolencia y olvido por la gente, y pese a la inversión millonaria en publicidad, la población no reconoce un mínimo éxito o acción en beneficio de la entidad, y exhortó a que el mandatario y su gabinete confirmen en las calles y colonias la realidad que viven los mexiquenses.





’¡Salgan a las calles señor secretario y van a escuchar lo que la gente opina de este gobierno! ¡Súbanse a una combi! ¡Intenten buscar un empleo! ¡Caminen siendo mujeres por Ecatepec! Lo que van a ver es lo que sabemos todos: tienen a la gente sumida en una crisis humanitaria’, apuntó Cisneros.





Criticó que pese a la lamentable realidad, el PRI, el PAN y en particular el presidente municipal de Huixquilucan aplauden al Gobernador, con gastos de cientos de miles de pesos para felicitar sus logros.





Al manifestar la postura de la bancada de Morena, el diputado Max Correa Hernández aseguró que los ciudadanos han visto un gobierno del estatal que se ha tomado muy en serio el ’quédate en casa’ y una ’exagerada sana distancia’ con el pueblo y sus problemas en estos momentos de pandemia.





’La rendición de cuentas es una herramienta para fortalecer la democracia y credibilidad de los ciudadanos en sus autoridades, siempre y cuando éstas informen de manera clara sobre sus decisiones y justifiquen las acciones emprendidas, con el acompañamiento de mecanismos de control y sanción para quienes no se conduzcan de acuerdo con la Ley’, apuntó.





Correa recordó que Morena no ha sido obstáculo para el quehacer político y administrativo en la entidad y se ha aprobado cada año el presupuesto solicitado, y pese a ello no hay resultados positivos en seguridad, en eliminación de corrupción y en generación de empleos, y reclamó que aún se adeuden apoyos productivos a los campesinos e indígenas, y siguen atorados los trámites para abrir nuevos negocios con el Dictamen Único de Factibilidad.





Y exigió que el gobierno estatal tome acciones ante los graves casos de abusos y corrupción en las cárceles mexiquenses y pidió conocer cuál es la posición del Gobernador frente a la propuesta de la Ley de Amnistía para la entidad.





Durante su intervención, Ernesto Nemer aseguró que en los próximos comicios del 2021 donde se renovarán los 125 Ayuntamientos, el compromiso del gobierno estatal es generar las condiciones necesarias para un ambiente de paz, tranquilidad y libertad plena, pues hoy la entidad requiere unidad y corresponsabilidad de todas las expresiones políticas.