Reclaman orden de aprehensión contra presunto violador de una niña y ruegan el apoyo del DIF Guerrero

A través de su cuenta personal de Facebook, Adriana Morales Ortigoza reclamó a la Fiscalía General del Estado el castigo inmediato y ejemplar al presunto violador de su hija de apenas cuatro años de edad, cometido por su tio, Carlos Alberto Xamanek Ortigoza Martínez, su propio medio hermano y denunció que el procedimiento ha revictimizado a su pequeña hija, que instancias muestran insensibilidad y tratos que calificó como ’inhumanos’.



El presunto agresor (Carlos Alberto Xamanek Ortigoza Martínez) fue denunciado desde el 15 de enero del año 2020 cuyo procedimiento fue ubicado con el número de investigación 12030270200096150120; a a siete meses de la acusación, Adriana Morales Ortigoza no ha obtenido la justicia prometida, de un estado que cuenta con Alerta de Género en al menos ocho municipios, entre ellos Acapulco.

“Cuando fui a poner la demanda mi hija fue revisada por el médico legista, tiempo después le brotó una hernia inguinal, que fue a consecuencia de la violación sexual, pero en la Fiscalía no me creen, dicen que van investigar a la institución médica que me dio ese diagnóstico para verificar que sea real. Me indigna que duden de esto, pues una hernia de ese tipo no es normal, sucedió por la brutalidad con la que fue abusada”, describió mientras imparable sollozaba.