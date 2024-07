Recolecta ISSEMYM 15 litros de leche materna gracias a la donación

TOLUCA, Estado de México.- Como un acto de generosidad, mamás de distintos municipios mexiquenses, que se encuentran en etapa de lactancia, donan leche materna para salvar y transformar vidas, a través del servicio de recolección del Banco de Leche Humana del Hospital Materno Infantil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).



Es así como, con El Poder de Servir, las mamás no tienen que trasladarse al hospital para realizar su donación. Se les capacita para que guarden la leche en sus casas y, posteriormente, el personal de salud acude a los domicilios de las donantes. Luego de esto, se somete a un proceso para pasteurizarla y otorgarla a los bebés hospitalizados.



Al compartir su experiencia, Norma Karina Aguado Cabrera, originaria del municipio de Lerma, señaló ’cuando me comentaron que podía ser donadora, sí me interesó, porque es la mejor vitamina, lo mejor que podemos dejar a nuestros niños, pues hay mamás que nos sobra la lechita y pues podemos ayudar a más niños’.



Así como ella, otras mujeres en etapa de lactancia pueden participar de forma voluntaria, a través del Banco de Leche Humana del ISSEMYM. En el número 722 226 19 00 extensión 140, 1124; se les brinda informes, recomendaciones, asesorías y capacitación para que las madres alimenten a sus hijas e hijos y, mediante técnicas manuales, produzcan suficiente leche para convertirse en donantes.



’La verdad es que te acompañan todo el tiempo, resuelven tus dudas, me explicaron cómo tenía qué hacer el proceso, porque al principio yo desconocía totalmente, me proporcionaron los frascos, todo el material necesario para poder yo ser donadora activa’, mencionó Diana Natalia Rodríguez Almazán, donante del municipio de Metepec.



Por su parte, Mario Alberto Molina, padre de familia del municipio de Santa Cruz Atizapán, acompañó y motivó a la madre de su hija para donar e invitó a sumarse a esta causa para ayudar a los pacientes que lo requieran.



’Desde un principio tomamos los cursos de lactancia, antes de que naciera nuestra bebé, entonces ahí nos fueron informando que había el tema de recolección de leche materna. Creo que es una ventaja que tiene el hospital, de poder brindar ese servicio para los bebés’, destacó.



El Banco de Leche Humana del Hospital Materno Infantil del ISSEMYM, recolecta 60 frascos aproximadamente cada semana, lo que equivale a cerca de 15 litros. Un bebé prematuro consume alrededor de 300 mililitros al día de leche materna, lo que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades en sus primeras semanas de vida; diarreas, dermatitis y la morbilidad por infecciones respiratorias.



Del 1 al 7 de agosto se llevará a cabo La Semana Mundial de la Lactancia Materna, cuyo lema de este 2024 es Proteger la lactancia materna: Una responsabilidad compartida. En las distintas unidades médicas del ISSEMYM se realizarán actividades para promover y fortalecer esta acción.