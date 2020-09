Recolectan firmas para juzgar a ex presidentes en Acapulco

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 31 de agosto de 2020.- Asociaciones civiles simpatizantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), instalaron módulos en el Zócalo del puerto para recolectar firmas a favor de que ex presidentes de la República sean juzgados.



Al mediodía de este domingo, al menos cuatro mesas fueron instaladas para que habitantes y turistas pudieran manifestarse a favor de esta acción con tan sólo mostrar su identificación oficial y su firma.



En conferencia de prensa, el presidente de la asociación Fuerza Ciudadano Guerrerense, Miguel Ángel Morales Ramírez dijo que los motivos de los señalamientos a los ex mandatarios federales del PRI y PAN son por desaparición forzada de las miles de personas, la venta de ferrocarriles al extranjero, entre otras.



’Nos pronunciamos a favor de la consulta nacional, para el juicio político de los ex presidentes de México que han saqueado y han dejado en la ruina al país, representamos a las colonias populares y a las localidades de la zona rural y a los grupos de profesionistas organizados de la sociedad civil’, expresó.



Finalmente aseguró que estos módulos instalados en las principales cabeceras municipales estarán hasta el 13 de septiembre, tiempo que establece la Consulta Nacional de nueve de la mañana hasta las 17:00 horas.

Fuente: Quadratín