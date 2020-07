Recomienda alcalde de Zongolica Veracruz "hacer el amor" para evitar el COVID-19 (Video)

El alcalde de Zongolica, en Veracruz, Juan Carlos Mezhua Campos, recomendó a sus habitantes "hacer el amor" para evitar el contagio de COVID-19.



A través de un video que fue publicado en su página de Facebook el pasado 21 de junio, mismo que fue borrado más tarde, recomendó a la población comer sano y hacer deporte para evitar está enfermedad.



Y como actividad física, recomendó "hacer el amor"



"Tengamos la alimentación sana, hacer deporte, hacer el amor es un buen deporte entonces todo el mundo hay que meternos en eso por lo menos de vez en cuando" dijo.



Inmediatamente pidió disculpas, asegurando que se trataba de una broma que intentó hacer.



"Perdón intentaba hacer un chascarrillo pero creo que no me salió", agregó.



En ese mismo video, el alcalde recomendó además respetar la sana distancia y no hacer eventos con grandes concentraciones de gente.