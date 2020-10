Recomienda COPRISEM cierre de panteones en los 125 municipios por celebración del Día de Muertos

•Recuerda que la entidad se encuentra en naranja en el semáforo epidemiológico y el riesgo de contagio aún es elevado.



Toluca, Estado de México, .- Ante el riesgo de contagio por COVID-19 y las aglomeraciones que pudieran presentarse con motivo de las festividades de Día de Muertos, la Secretaría de Salud mexiquense, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem), recomienda el cierre de los panteones en los 125 municipios mexiquenses.



No obstante, la dependencia señala que es respetuosa de la autonomía de los municipios y también sensible a las necesidades de los productores de flor y comerciantes que tienen sus mayores ventas el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, sin embargo, tiene claro también que aún es elevada la probabilidad de contraer el virus SARS-CoV-2 y el principal objetivo es salvaguardar la salud de la población.



Precisa que por tradición en esos días se registra una elevada afluencia de personas, que visitan y adornan las tumbas de sus seres queridos, lo que dificultaría controlar que se respete la sana distancia, que es una de las principales medidas preventivas, por ello el llamado a no abrir los camposantos.



De igual manera, la Coprisem explica que la apertura de estos espacios puede fomentar el establecimiento de comerciantes en la vía pública, lo que representa un riesgo sanitario porque no se puede garantizar que cumplan con el manejo higiénico de alimentos y bebidas, además de que sería difícil controlar que adopten las medidas sanitarias que contribuyan a la mitigación de la pandemia.



Por lo anterior, reiteró la recomendación para el cierre de los panteones mexiquenses durante el Día de Muertos, en función del comportamiento epidemiológico que mantiene la entidad, pues aunque se encuentra en color naranja en el semáforo, el riesgo de contagio de COVID-19 aún es elevado.