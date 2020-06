Recomienda Mariana Alcántara a personas con discapacidad mantenerse activas durante la contingencia

• Sugiere realizar actividades de bajo impacto para evitar lesiones.



Zinacantepec, Estado de México, .- Mariana Alcántara Irineo, entrenadora deportiva de personas con discapacidad, recomendó a este sector de la población realizar actividad física en esta etapa de confinamiento en casa, ya que la movilidad se ha visto disminuida.



La licenciada en Cultura Física y Deporte explicó que no se necesitan espacios grandes para hacer ejercicio, el cual cobra mayor importancia durante el actual periodo de confinamiento.



’Con el tema de quedarnos en casa realmente tenemos pocos espacios, se tornan reducidos porque nuestras actividades estaban más enfocadas en estar fuera de casa, entonces esta parte de activación física se refiere a que te mantengas en movimiento’, mencionó.



Alcántara Irineo afirmó que lo primero que se debe considerar al iniciar a una persona con discapacidad en estas actividades, es realizar ejercicios dentro de sus posibilidades, para que los beneficios sean mayores y los riesgos de lesiones sean menores.



La entrenadora adscrita a la Dirección General de Cultura Física y Deporte, detalló que el trabajo físico produce beneficios como ganar fuerza en el tronco, para las personas con lesión modular, como ganar fuerza para no irse de lado.



’En esta etapa la mayor parte de ejercicios que no requieren de mayor impacto, si se realizan, generan un programa a nivel motor para tener fuerza a través de los músculos’.



Agregó que son actividades que se pueden desarrollar durante el día y en el caso de las personas que realizan trabajo desde casa, pueden tomar una hora para hacerlo.



También recomendó utilizar la creatividad en estas actividades, y que las personas se acerquen a la Subdirección de Deporte Adaptado, para que expertos puedan asesorarlos.