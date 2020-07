Recomienda psicólogo deportivo plan de entrenamiento adaptado a la contingencia sanitaria por COVID-19

• Resalta la necesidad de planear y organizar de manera óptima el tiempo.



Zinacantepec, Estado de México, .- Ante las circunstancias que viven las y los paratletas del Estado de México, por el proceso de contingencia sanitaria y cancelación de eventos deportivos a causa del COVID-19, el Licenciado en Psicología Néstor Esaú Guadarrama Córdova les sugirió adaptarse y no ver la situación como un problema.



’Algo que puedo recomendar en este tiempo de contingencia es no verlo como un problema, sino como un proceso de adaptación y va de la mano de lo que son las emociones y de la inteligencia emocional, de que me empiece a conocer’, indicó.



El psicólogo deportivo detalló que durante este periodo se abre una oportunidad para que los padres conozcan a sus niños y jóvenes deportistas, ya que en muchas ocasiones el mayor contacto es con el entrenador.



’No se deben de centrar en el resultado que va a tener el niño del deporte adaptado, porque hay que reconocer que no tenemos las instalaciones deportivas en las casas, entonces no se tiene que basar ahora en el resultado de sus hijos sino de cómo lo voy a apoyar’, comentó Guadarrama Córdova.



Con respecto a los deportistas de alto rendimiento, explicó que deben de entender que por el momento se realizan entrenamientos invisibles, que se harán visibles en un futuro, por lo que propuso un programa de entrenamiento, en el que se deben de considerar y respetar los tiempos de descanso.



’Tiene que hacer un plan de acción, un abanico de posibilidades que sea flexible, lo que tiene que saber el deportista de alto rendimiento es organizar su tiempo, reconocer que no tiene las mismas instalaciones y hay que adaptarnos’, indicó el especialista.