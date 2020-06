Recomienda Salud EDOMÉX seguimiento puntual del embarazo para prevenir COVID-19

•Indica que contar con el apoyo de la pareja, familiares o amigos es importante ante cualquier emergencia.



Toluca, Estado de México, .- Al ser uno de los grupos vulnerables ante COVID-19, la Secretaría de Salud del Estado de México recomienda a las mujeres embarazadas mantener el puntual seguimiento de su periodo de gestación y reforzar las acciones de autocuidado para prevenir el contagio de este padecimiento.



En primera instancia, la dependencia a cargo del Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, precisa que si la futura mamá desconocía que estaba encinta o todavía no acude a control prenatal, es importante solicitar atención médica en el centro de salud más cercano a su domicilio y si es clasificado como de riesgo, no debe faltar a sus citas.



Pero, subraya que en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, la recomendación es salir únicamente a la atención programada y aplicar todas las medidas preventivas como guardar la sana distancia, no usar transporte público, utilizar cubrebocas y de ser posible mascarilla, así como gel antibacterial.



En el centro de salud solicitar que se le integre el Plan de Seguridad de la atención de evento obstétrico, que en conjunto con el personal médico, le ayudará a conocer en qué momento es importante acudir al hospital y la ubicación de la unidad médica más cercana a tu domicilio donde podrán atenderle oportunamente.



De igual manera y tal como ha exhortado el Gobernador Alfredo Del Mazo, este sector de la población debe evitar acudir a reuniones, tener contacto con personas que muestren síntomas de infecciones respiratorias, lavarse constantemente las manos con agua y jabón, sanitizar las áreas del hogar que se tocan con más frecuencia y si trabaja, hacerlo desde casa.



Otra recomendación fundamental es aprender a reconocer la presencia de los signos de alarma como dolor de cabeza intenso y constante, en la boca del estómago, hinchazón de manos, cara, piernas y pies, si ve ’lucecitas’ o nublado, si escucha zumbidos, si presenta sangrado vaginal, si el bebé no se mueve, poco o deja de crecer, si tiene contracciones antes de la fecha probable de parto, si hay molestia o dolor al orinar y/u orina sangre o presenta fiebre, ante lo cual puede llamar al 800 900 3200, al 800 628 3762 o al 911.



Lo fundamental, precisa la Secretaría de Salud mexiquense, es buscar atención médica inmediata, además de apoyarse en la pareja, familia, amigos o personas cercanas, para mantener comunicación por teléfono, acudir acompañada a las citas médicas o que realicen la compra de productos de primera necesidad o medicamentos y de esa manera llevar a feliz término su periodo de gestación.