Recomienda UV cancelar Cumbre Tajín por pandemia de coronavirus

www.guerrerohabla.com

Papantla, Veracruz. 12 marzo, 2020.-Y es que del 13 al 15 de marzo se llevará el festival más importante de Veracruz, en materia cultural, pero llega enmedio de la propagación del llamado COVID-19.



Por pandemia de coronavirus a nivel Mundial

Al prespecto, el investigador de la Universidad Veracruzana, Rafael Arias Hernández, instó al gobierno estatal que se suspenda o se posponga el magno evento.



Recomienda UV cancelar Cumbre Tajín como medida de precaución

’Lo primero es que no se ha asumido una actitud responsable, de información, de explicación y que ahora ya se volvió prácticamente eminente, ojalá salga bien.



’Pero el virus amenaza al mundo en concentraciones masivas y se vuelve muy cuestionable porque en el mundo están suspendiendo precisamente esas interrelaciones internacionales.



Coronavirus cancelaría eventos en México, ¿cuáles están en peligro?

’Es claro que el gobernador del estado de Veracruz Cuitláhuac García, debe asumir una actitud seria, responsable ante la magnitud de esta enfermedad’, aseguró Arias Hernández.



Por pandemia de coronavirus a nivel Mundial

Asimismo, el experto de la máxima casas de estudios en Veracruz, auguró que aquí no se han tomadido las medidas precautorias que en otros lados y se necesita asumir responsabilidades.



’Se trata de asumir su responsabilidad y ojalá no pase nada malo, pero de lo contrario alguien tendrá que responder por las consecuencias en la medida en que aparezcan portadores del virus’, afirmó tajante.





La Cumbre Tajín 2020 Ven a Despertar contará con un programa de actividades culturales gratuitas.



El encuentro, dedicado a difundir, preservar y fortalecer el legado de la cultura totonaca, se llevará a cabo en el parque temático Takilhsukut en Papantla, como cada año.



Se desarrollará del 13 al 15 de marzo.



Contará con las presentaciones de Lila Downs, Ximena Sariñana, Kinky, entre otras agrupaciones musicales.