Recomiendan extremar precauciones a personas con diabetes tipo I y II frente a COVID-19

TOLUCA, Méx.- 26 marzo 2020.Ante la contingencia sanitaria por COVID-19, la Asociación Con diabetes sí se puede, Institución de Asistencia Privada (IAP), hace un llamado a las personas adultas que padecen diabetes tipo II y a las niñas, niños y adolescentes que padezcan diabetes tipo I o infantil, a extremar precauciones de sanidad, llevar un exhaustivo control de los niveles de glucosa y seguir las recomendaciones que el Gobierno del Estado de México encabezado por el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, ha promovido para evitar un posible contagio.



Esta Asociación, legalmente constituida ante la Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM), organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, atiende a 180 niñas, niños, adolescentes y jóvenes que padecen diabetes tipo I en el Estado de México, Querétaro y la Ciudad de México.



En este sentido, Ruth Vélez, Presidenta y Fundadora, señaló que niñas, niños, adolescentes y jóvenes que viven con diabetes mellitus tipo I y II, los cuales son parte de la población vulnerable a contraer el COVID-19, por ello se han tomado todas las medidas necesarias para no desatender a sus pacientes entregándoles una dotación de tiras reactivas para dos meses y dándoles seguimiento vía telefónica o correo electrónico.



’La Asociación Americana de Diabetes (ADA) reconoció que los casos que han presentado mayor índice de complicación y muerte han sido los de los pacientes con diabetes; sin embargo, esto no significa en su totalidad que la diabetes mellitus por sí misma represente un riesgo mayor de contagio, pero si la persona con diabetes realiza un mal control de su glucosa en sangre, tiene mayor posibilidad de desarrollar complicaciones graves’, señaló Ruth Vélez.



De igual forma, dio a conocer que las personas que viven con diabetes tipo I o II, especialmente aquellas con niveles de glucosa más elevados, pueden tener un mayor riesgo de contagiarse con diferentes tipos de virus, por lo que una vez contraídos, las enfermedades pueden ser más difíciles de tratar debido a la variabilidad en los niveles de glucosa, de ahí la importancia de su prevención.



’En la Asociación hemos indicado a nuestros beneficiarios hacer caso de las recomendaciones de las autoridades de salud y nuestros médicos especialistas en diabetes han añadido el evitar el consumo de bebidas azucaradas, no olvidar tomar sus medicamentos y monitorear los niveles de glucosa, revisar que se tengan los suficientes insumos y medicamentos para el manejo y control de la glucosa, además de realizar una rutina sencilla de ejercicio durante la cuarentena, así como evitar el sedentarismo y el estrés’, señaló.