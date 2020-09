Recomiendan practicar taekwondo, disciplina de formación integral

Señala que este deporte, además de ocuparse del aspecto físico, también lo hace del moral.



Zinacantepec, Estado de México, 10 de septiembre de 2020. Roberto Cortés Jiménez, entrenador de Formas del Estado de México y encargado de la Escuela de Taekwondo del Centro de Formación Deportiva Edoméx, recomendó esta disciplina que fortalece de forma integral a quienes la practican.



Aseguró que para iniciar no hay límite de edad porque es una actividad que estimula la salud física y mental.



’Empezamos a trabajar con los niños la coordinación motora y con los adultos de la tercera edad la condición, cada quien con un programa de entrenamiento’, agregó.



El entrenador señaló que en una primera etapa se desarrollan ejercicios para estimular la coordinación y la flexibilidad de los practicantes y detalló que durante los entrenamientos diarios hay ejercicios aeróbicos y anaeróbicos.



’Esta disciplina engloba aspectos muy importantes como respeto y honestidad, factores que hacen que taekwondo sea integral, porque no sólo se ocupa por la parte física sino por la moral, a eso le llamamos el do, fomentamos desde un principio valores.



’Todo esto es lo que manejamos desde hace año y medio, cuando comenzaron las actividades en el Centro de Formación en la Ciudad Deportiva Edoméx en Zinacantepec’, comentó Cortés Jiménez.



Finalmente, declaró que durante la etapa de confinamiento y de sana distancia, a causa del COVID-19, el trabajo ha continuado con los alumnos, esto a través de diferentes plataformas deportivas, con la intención de que los niños y niñas tengan un espacio de actividad física durante este proceso.