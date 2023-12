METEPEC, Estado de México. - A fin de evitar episodios de altas concentraciones de contaminantes durante la época invernal, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Gobierno del Estado México, a través de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica da a conocer las siguientes recomendaciones para reducir la contaminación y proteger la salud de la población.



De acuerdo con los registros históricos de calidad del aire del 25 de diciembre y del 1º de enero, aumenta considerable el tránsito vehicular y el congestionamiento vial, así como la quema de llantas, residuos, pastizales y fuegos pirotécnicos; lo cual deriva en el incremento de las emisiones de contaminantes, principalmente de partículas suspendidas.



Por lo anterior, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Gobierno mexiquense hace un llamado a la población para evitar actividades que afectan la calidad del aire y pone a disposición los Programas de Contingencias Ambientales Atmosféricas de ambas Zonas Metropolitanas en la página web: http://proaire.edomex.gob.mx/bibliografia



La dependencia también señala que es importante evitar la quema de residuos a cielo abierto, encender juegos pirotécnicos, fogatas, chimeneas o velas; prescindir del uso de carbón o leña; y se pide a la población no dejar material de construcción en calles y vialidades.



Asimismo, se sugiere no fumar, especialmente en espacios cerrados, reducir el uso del vehículo particular, compartir el auto o utilizar el servicio de transporte público, y realizar barrido húmedo de calles.



También se ponen a disposición los números de los cuerpos de emergencia:



• 722-214-2692 de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México.

• 800-6969-696 del Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM).

• 01-800-6969-696 Centro de Atención Telefónica del Estado de México.

• 56-58-11-11 de Locatel.



La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible destaca que se debe intensificar la vigilancia y el combate de incendios en zonas agrícolas y forestales. En este caso se pueden reportar de manera inmediata a los teléfonos:



• 800-80-77-100 de la Comisión Nacional Forestal

• 56-30-53-60 del Centro Estatal y Combate de Control de Incendios Forestales

• 068 del Heroico Cuerpo de Bomberos

• 800-590-17-00 de Probosque

• 722-878-98-58 del Centro de Comando Probosque



Aunado a estas acciones, se recomienda suspender las obras que obstruyan o dificulten el tránsito, excepto las reparaciones urgentes, brindar atención prioritaria a las denuncias ciudadanas de las industrias, comercios, servicios y vehículos ostensiblemente contaminantes, para lo cual se pone a disposición el número telefónico:



• 800-696-9696 del CATGEM:

• (800) 2-32-08-35 y (722) 2-19-26-61 del Sistema Estatal de Atención a la Denuncia Ciudadana en Materia Ambiental (ECOTEL).

72-22-13-54-56 y 55-53-66-82-54 de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM)