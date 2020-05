Reconoce alcalde problema de abasto de insumos médicos en Iguala

www.guerrerohabla.com



IGUALA, Gro., 23 de mayo de 2020.- El presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera reconoció que hay problemas con el abasto de insumos médicos, en esta ciudad de la región Norte del estado. En su conferencia nocturna, Jaimes Herrera dijo que espera contar con el apoyo de los gobiernos estatal y federal para atender este rubro y otros, aunque subrayó que continúan llegando donaciones en especie.



Jaimes Herrera indicó que el mercado de Iguala es un foco rojo de Covid 19, y aunque aclaró que no se cerrará, advirtió que sólo habrá dos accesos. Entrarán 50 personas por cada uno de ellos y conforme salgan, podrán entrar más personas, pero de una por una, sin niños y sin adultos mayores.



Explicó que en total, hay 86 casos confirmados en el municipio y 36 víctimas mortales, y hay 11 que están por confirmar la causa del deceso. Reconoció que no se cuenta con mucha información respecto a casos de fallecimientos porque no todos pasan por los hospitales; sostuvo que las funerarias tienen otras cifras de decesos, pero se desconocen las causas.



Por otra parte, indicó que se capacita a trabajadores de salud y de Protección Civil para atender las llamadas de posibles casos Covid 19. Abundó que los trabajadores contarán con equipo especial de protección, así como cápsulas de protección para trasladar a posibles casos a la Unidad Covid, la cual se espera inicie sus funciones en cuanto terminen de instalar el sistema de oxígeno.



El alcalde reiteró que es difícil poner orden en este municipio, porque la gente sigue saliendo a las calles; además, informó que 15 trabajadores del Ayuntamiento ya van a terminar su cuarentena en forma positiva. Por otra parte, Jaimes Herrera destacó que es necesaria la presencia de la Guardia Nacional y Sedena en el control de la delincuencia organizada, tras el ataque armado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Fuente: Quadratín