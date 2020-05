Reconoce Alfredo del Mazo la importancia de la labor de quienes se dedican a actividades necesarias durante la contingencia sanitaria

•Señala que uno de los retos era el poder continuar con la cadena de este tipo de suministros, considerados de primera necesidad.



Toluca, Estado de México, .- En el Estado de México se reconoce la labor cotidiana que realizan los trabajadores de actividades necesarias, como productores de alimentos, de insumos médicos, seguridad y de servicios de limpieza, entre otros, señaló el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza.



’Uno de los retos más importantes era el poder continuar con la cadena de suministros de alimentos, de medicinas, de artículos de primera necesidad, de actividades necesarias que no pueden detenerse’, manifestó.



’A todos los que son parte de todas estas actividades, les agradezco mucho por su esfuerzo, por su sacrificio y por su dedicación, y a sus familias, les agradezco el apoyo, el respaldo y el cariño que les dan todos los días, para que ustedes puedan continuar con sus trabajos’, puntualizó en un mensaje a través de redes sociales.



Alfredo Del Mazo reconoció a quienes se dedican al suministro de alimentos, entre ellos, productores del campo, a quienes transportan los alimentos, así como aquellos que trabajan en las tiendas, en las tortillerías, en los mercados, en las cadenas de autoservicio, a los cajeros y repartidores, ya que gracias a ellos las familias siguen teniendo los alimentos necesarios.



Asimismo, subrayó la importancia de quienes están en la cadena de suministros de medicinas, insumos médicos y farmacias.



’Esto también se logra gracias a que algunas actividades continúan operando, como lo son: los servicios de luz, de agua, gas, transporte público, bancos, gasolineras; les agradezco a los cajeros, despachadores, choferes y trabajadores que hacen posible que esos servicios continúen’, expresó.



El Gobernador mexiquense indicó que los servicios de limpieza deben continuar, por eso, destacó la importancia de las personas dedicadas a la limpieza de las calles, a quienes sanitizan el transporte público y otros espacios.



También enfatizó la labor de los cuerpos de seguridad como la Policía estatal, Protección Civil, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Guardia Nacional, entre otros.



’A quienes siempre están presentes y pendientes para ayudarnos en cualquier circunstancia, a los bomberos, al personal de Protección Civil, gracias por estar siempre con nosotros. Un reconocimiento muy especial a los policías estatales, quienes están todo el día en las calles, y desde el inicio de la pandemia, han redoblado sus esfuerzos para cuidar de la seguridad de las familias.



’ Al equipo de la Fiscalía del Estado, a los agentes del Ministerio Público, a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina, a los Policías municipales, y a todo el personal de seguridad pública, muchas gracias’, apuntó.



Del Mazo Maza sostuvo que el objetivo principal ha sido evitar el número de contagios, enfermos y salvar vidas, de ahí que se hayan tomado diferentes acciones para disminuir la movilidad, el contacto entre personas, la exposición de grupos vulnerables, suspensión de clases y el no salir de casa en caso de realizar actividades consideradas no esenciales.