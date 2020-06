Reconoce AMLO avance en seguridad en Guerrero

Seguramente a los diputados contreras de Morena, porque siempre van a las contras de las acciones que desde el gobierno del estado se hacen en favor de la población, en nada les va a gustar que el presidente de México haya hecho el reconocimiento al gobierno del estado por los avances en materia de seguridad.

Esos mismos que rechazaron la propuesta de que se ampliara el número de comedores comunitarios en el estado y que votaron en contra, incluso distanciados de algunos de su misma fracción.

Difícil de creer que en medio de la pandemia y de la necesidad de alimentos, haya diputados insensibles y carentes de empatía, que rechazaran la propuesta de la fracción del PRI para que el Congreso aprobara la instalación de un mayor número de comedores, con la participación de los tres niveles de gobierno.

Tiene razón Héctor Apreza, coordinador de los diputados priistas, en llamar a la reflexión a esos diputados morenistas que todo rechazan, así sean acciones que benefician a la población.

La idea –explicó el diputado priista– era comprometer a los tres niveles de gobierno para ampliar el apoyo alimentario a la población económicamente desprotegida por la crisis generada por la pandemia.

Eso a nadie afectaba y sí lleva beneficios a más población.

Quien también es coordinador de los priistas, mencionó que ’más allá de visiones partidistas, es de la mayor importancia respaldar el derecho a la alimentación de los mexicanos, y específicamente a los guerrerenses. Debemos actuar sin mezquindad y entender muy claramente el mandato constitucional que responsabiliza al Estado mexicano a garantizar el acceso a la alimentación’ de todos, y más en este momento de crisis.

Señaló que esa responsabilidad la comparten los tres niveles de gobierno, ’y de no hacerlo fíjense qué incongruencia, se estaría votando en contra de que el gobierno del estado puede ampliar los comedores comunitarios, y que los siga sosteniendo, sea de manera temporal o permanente’.

Pero ni este llamado conmovió a la fracción de la fracción Morenista.

Afortunadamente hay morenistas que son más sensibles a esta problemática, y éstos junto con otras expresiones políticas, votaron a favor de esta propuesta; mientras los otros tendrán que explicarles a sus electores por qué no votaron a favor de más apoyos en alimentos.

Finalmente los comedores están funcionando pese al voto en contra de esos diputados que todo rechazan, sin importar si es bueno o malo, porque en su percepción, lo que no viene de su partido, debe ser rechazado.

Ojalá no digan como Maduro, que lo que no es de Morena es cosa del diablo.

Acerca del tema de seguridad, Guerrero está situado en el número 26 con menor incidencia delictiva.

Y eso lo dijo ni más ni menos que el Presidente López Obrador en La Mañanera.

Guerrero está entre los siete estados con menor incidencia delictiva, informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Está claro que en el estado hay problemas de inseguridad, hay secuestros, asaltos, violencia en contra de las mujeres y feminicidios.

Pero hay avances, y el gobernador Héctor Astudillo reconoce que esto es un logro de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, FGR, Policía Estatal, FGE y municipios.

Es decir, en ningún momento se abroga para sí estos resultados, al mencionar que es el consecuencia de la coordinación de los tres niveles de gobierno.

Fue este martes durante la Mañanera que el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el estado gobernado por Héctor Astudillo Flores, ocupa en el primer cuatrimestre de 2020, el número 26 con menor incidencia delictiva a nivel nacional en delitos de alto impacto, como homicidio, secuestro, feminicidio, extorsión y narcomenudeo, entre otros.

Estos resultados también los reconoce la Coparmex, a través de su presidente Joel Moreno Temelo, quien estuvo presente en la sesión virtual con los integrantes de la Mesa Estatal, quien destacó Guerrero se ha colocado entre los primeros siete estados con mayores reducciones en los índices delictivos.

Y esto ’gracias la coordinación que desde hace años encabeza entre las autoridades civiles y militares, el Gobernador Héctor Astudillo Flores.’

"Estoy totalmente convencido que esta Coordinación ha sido lo que nos ha dado estos frutos en este tiempo con la baja de homicidios y secuestros que no se comparan estas cifras a las que Guerrero tenía hace cuatro años. El trabajo del Gobernador Astudillo y de las instituciones de seguridad estatales y federales ha sido coordinada, precisa y diaria", afirmó el empresario.