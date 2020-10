Reconoce Ariza Tapia capacidad de Pablo Amílcar Sandoval para gobernar Guerrero

Al señalar que el ex delegado de los Programas Federales en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, dejó huella en el encargo que tuvo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el médico neurocirujano, José Inocente Ariza Tapia reconoció la capacidad del dirigente y no dudó que sea el abanderado de Morena rumbo a la gubernatura en 2021.



Ariza Tapia manifestó que ’Pablo Amílcar es un hombre de izquierda que no sólo viene de una familia que hizo historia en la lucha social guerrerense, sino que él mismo sentó las bases de la Cuarta Transformación, cuando el presidente AMLO lo mandó fundar Morena en el estado y ahora es el partido que encabeza las encuestas para ganar los comicios del próximo año’, acotó.



El también dirigente acapulqueño, comentó que el ex funcionario federal esperará los tiempos que marca el calendario electoral, pero que en la encuestas aparece como número uno para abanderar el partido ’guinda’ y buscar el triunfo por el renacimiento de Guerrero, finalizó.