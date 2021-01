Reconoce Astudillo arduo e incansable trabajo de enfermeras y enfermeros frente a la pandemia en Guerrero

• Gobierno de Astudillo ponderó la salud durante temporada vacacional Invierno 2020: Rodríguez Escalona



Acapulco., Gro, 06 de enero de 2021.- El gobernador Héctor Astudillo Flores, acompañado por el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos y funcionarios de su gabinete, expresó su felicitación y reconocimiento a todas las enfermeras y enfermeros de Guerrero en su día, por el trabajo que desempeñan en este tiempo difícil de pandemia por Covid-19.



’Hoy es Día de la Enfermera y quiero enviarles una felicitación muy especial a todas las enfermeras que están en Guerrero. Mi saludo, mi reconocimiento y mi más alta valoración a las enfermeras, especialmente en estos tiempos tan difíciles que han tenido que trabajar en medio de algo no deseado, no planeado, que es la pandemia. Para las enfermeras, enfermeros también, mi más atenta felicitación y mi más amplio reconocimiento’, expresó Astudillo Flores.



Desde las oficinas de la Promotora Turística de Guerrero, acompañado por funcionarios de su gabinete, durante la transmisión en vivo de seguimiento a la pandemia número 272, el gobernador Astudillo, celebró la tradición de Día de Reyes y expresó sus mejores deseos para tener una buena reflexión de lo que representa el valor de la familia, el valor de la fe y el valor de lo que se puede creer en la vida.



El Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, durante la transmisión, donde estuvo presente la Jefa de Enfermeras del Hospital de Renacimiento ’Donato G. Alarcón’ Esmeralda Rodríguez, expresó su agradecimiento a todas las enfermeras y enfermeros, como compañeros de trabajo en este día especial para este sector médico, cuyo gremio también ha sufrido bajas a causa del COVID-19.



En la semana epidemiológica número uno de este 2021 con semáforo naranja, el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que se tiene un total de 26 mil 461 casos confirmados y 2 mil 740 lamentables defunciones.



De la Peña Pintos, destacó que se ha registrado un comportamiento con incremento gradual pero no dramático en los contagios y las hospitalizaciones, además de registrarse una baja de casos activos en la zona Norte donde se habían incrementado los contagios, además, se tiene puntual atención en la Tierra Caliente.



Detalló que se tiene un total de 239 pacientes hospitalizados y 53 intubados, con un 37 por ciento de ocupación de camas reconvertidas y 24 por ciento en uso de ventiladores, además, puntualizó que se registra un incremento en las defunciones por casos verdaderamente dramáticos en donde llegan a los hospitales con muchos días de evolución de la enfermedad, lo que llama mucho la atención porque se han incrementado de 7.5 en noviembre, en diciembre 11 y en lo que va del mes de enero con 15 casos diarios promedio.



Balance de Temporada Vacacional Invierno 2020 en Guerrero



Al concluir de manera oficial la Temporada Vacacional de Invierno 2020, el Secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, puntualizó que del 21 de diciembre al 6 de enero de 2021, Guerrero recibió más del 579 mil 979 turistas, con una ocupación hotelera promedio del 38.2 por ciento y una derrama económica de mil 762 millones de pesos, mientras que el Gobierno de Héctor Astudillo Flores, ha ponderado la salud con medidas sanitarias, concientización

y capacitación.



’Se ha privilegiado, ponderado el tema de la salud en esta temporada de Invierno, faltan 15 días complicados, estamos en semáforo naranja pero no debemos bajar la guardia, todos juntos, el sector turístico, tenemos que apoyar y respaldar todas las medidas sanitarias’, puntualizó Rodríguez Escalona.



Rodríguez Escalona, detalló que Acapulco recibió a 229 mil 785 turistas y se tuvo una ocupación hotelera de 36.9 por ciento y una derrama económica de 942 millones de pesos, mientras que en Ixtapa – Zihuatanejo llegaron 196 mil 220 vacacionistas y se tuvo una ocupación hotelera del 43.3 por ciento y una derrama económica de 618 millones de pesos, en tanto, Taxco recibió a 15 mil 979 visitantes, una ocupación promedio de 25.2 por ciento y una derrama económica de 35 millones de pesos.



Puntualizó que los municipios con vocación turística fueron visitados por 46 mil 200 turísticas y una derrama económica de 30 millones de pesos, y a los condominios llegaron más de 100 mil turistas en todo el Estado que dejaron una derrama económica de 137 millones de pesos.



Acompañado por el Jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, el Gobernador Héctor Astudillo Flores, indicó que este fin de semana próximo se espera que llegue turismo a los destinos de Guerrero, por lo que se mantienen los operativos en la restricción de horarios en las playas y se continuará trabajando con los operativos y protocolos para esta actividad económica.