Reconoce Astudillo el apoyo solidario de la Federación para enfrentar al COVID-19

Resultado de la estrategia y estrecha coordinación entre los gobiernos federal y estatal, Guerrero es ejemplo a nivel nacional de cómo se puede evitar el contagio de COVID-19 en México, expresó el director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar.



Durante la transmisión para informar sobre el desarrollo del coronavirus en el estado, que en esta ocasión se llevó a cabo desde las oficinas del Insabi, el gobernador Héctor Astudillo Flores escuchó el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, quien destacó los resultados a la baja en cuanto a ocupación de camas y de contagios son significativos en Guerrero.



"Lo que ha tocado al gobierno federal tiene que ver con apoyo de infraestructura, con apoyo de recursos humanos, medicamentos y equipo, pero la parte importante ha sido la estrategia del gobernador Héctor Astudillo y del secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, de llamar a la población de Guerrero a que conserven todas las medidas como la Sana Distancia, el uso de cubrebocas y las no reuniones multitudinarias", enfatizó el funcionario federal.



Señaló que esto ha servido para disminuir los índices de contagios, por lo que al permanecer Guerrero en color naranja del Semáforo Epidemiológico, es necesario reforzar la estrategia y poner en marcha otras.



Apuntó que los números de Guerrero son importantes porque México tiene 17 estados en semáforo naranja, entre los que se encuentra esta entidad suriana con los promedios más bajos de contagio.



"Eso hay que seguirlo cuidando y preservando y aquí reconozco también al secretario de Salud, Carlos de la Peña por su trabajo, los gobiernos damos las directrices, pero quienes hacemos que esto sea posible somos nosotros".



Reiteró que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue pendiente de Guerrero por el cariño que le tiene al estado y así se seguirá honrando su compromiso.



En su mensaje, el gobernador Héctor Astudillo mencionó que el llamado sigue firme, usar cubrebocas, sana distancia para prevenir contagios y Guerrero permanezca en semáforo naranja.



Ante la llegada del fin de semana pidió cuidar mucho Acapulco, Zihuatanejo, Taxco y todo lo que corresponde en los mercados, de todos los pueblos de Guerrero. "El tema de esta pandemia, es un tema que está presente, que no se ha parado y se va a parar en la medida que nosotros nos cuidemos", enfatizó Astudillo Flores.



Sin embargo reconoció que Guerrero ha tenido respuestas muy solidarias del gobierno de la República para seguir enfrentando el COVID-19 que no ha terminado, "es un tema que sigue delicado".



INFORME DEL COVID-19



En la presentación de los datos de la pandemia por coronavirus en la entidad, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que se tienen acumulados 6 mil 912 casos positivos, de estos, 214 se registraron ayer y mil 40 defunciones.



Señaló que Acapulco y Chilpancingo son los dos municipios con más casos positivos y defunciones.



En cuanto a la ocupación de camas COVID-19, Carlos de la Peña indicó que hay 286 pacientes hospitalizados, de estos 60 están en estado crítico, 125 estables y 101 graves.



El porcentaje de ocupación hospitalaria en general es del 36.2 por ciento de todo el sector salud y en el sector salud estatal es del 28.2 por ciento, lo que dijo, se ha logrado al ampliar el número de camas.



"A nivel nacional nos tienen con el 35 por ciento de ocupación de camas y la disponibilidad de 65 por ciento y en lo que se refiere a ventiladores, hay el 41 por ciento de ocupación de ventiladores y disponibilidad de un 59 por ciento", precisó.



SE REÚNEN HAF Y EL TITULAR DE INSABI VER LA SITUACIÓN DE COVID-19 EN GUERRERO



Previo a la transmisión, el gobernador Héctor Astudillo y el titular de Insabi, Juan Antonio Ferrer, se reunieron junto a sus equipos de trabajo para analizar la evolución de la pandemia en Guerrero.



El Ejecutivo guerrerense agradeció todo el apoyo que se ha brindado para hacer frente al COVID-19 como los insumos, ventiladores y los hospitales móviles para Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo.



Asimismo, dialogaron sobre la situación que prevalece en el Instituto Estatal de Cancerología, para ofrecer una mejor atención a las y los pacientes.