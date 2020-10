Reconoce el gobernador Astudillo a la Sedena por el apoyo desplegado en Guerrero

El gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció la labor que los miembros del Ejército Mexicano realizan en Guerrero, por su valiosa colaboración íntegra para caminar juntos en la misma ruta por los momentos complejos que se han vivido, derivados de fenómenos naturales y por su participación en tareas de seguridad que permitieron la disminución de los indicadores delictivos, alejando al estado de las cifras negras de la violencia y la inseguridad.



En entrevista que concedió a representantes de medios de comunicación al término del homenaje luctuoso que el gobierno del estado organizó en memoria del guerrerense Guillermo Soberón Acevedo, el titular del Poder Ejecutivo del estado se reservó emitir juicios de opinión en relación a la detención del General y exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, porque hasta el mediodía de este viernes no había señalamientos precisos de las causas que originaron su detención.



Dijo que como gobernador y como guerrerense tiene absoluto reconocimiento a quienes integran las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional, ’y lo tengo porque en el tiempo que yo he sido gobernador he recibido una colaboración integra para tratar de caminar en una ruta compleja que ha sido el estado’.



En otro tema, el mandatario estatal recordó que por la emergencia sanitaria del Covid-19, todos los panteones en el estado deberán ser cerrados del 26 de octubre al 8 de noviembre, y destacó que si para los primeros días de noviembre Guerrero continúa en semáforo naranja, se empezarán a tomar las determinaciones correspondientes con miras a diciembre.



’Hay que recordar que diciembre es el mes que más turistas reciben nuestros polos turísticos, como lo es Ixtapa-Zihuatanejo, Acapulco y Taxco. Si la pandemia no se nos mueve en su semáforo epidemiológico, en los números que nos reportan de contagios, la capacidad hospitalaria que sea utilizada, pues tendríamos que empezar a hacer anuncios de medidas para diciembre’, señaló.