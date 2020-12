Reconoce el gobernador Astudillo la labor del Sector Salud en Guerrero y les agradece su respaldo en la pandemia

El gobernador Héctor Astudillo Flores, manifestó a todo el personal de la Secretaría de Salud su agradecimiento y reconocimiento por su trabajo y entrega en un tiempo muy difícil para Guerrero debido a la pandemia del Covid-19, pues consideró que juegan un papel importante para enfrentar la realidad de la contingencia sanitaria, principalmente, durante esta temporada vacacional de invierno 2020 y los riesgos que implica.



"No quise dejar de tener la oportunidad de decirles que reciban mi abrazo, mi reconocimiento a todas y todo el equipo de la Secretaría de Salud que se ha convertido en algo tan importante en los últimos tiempos, hemos hecho cosas que no habíamos hecho durante muchos años y hemos sido capaces de hacerlas y yo voy a estar pendiente a cualquier cosa para estar al día y no nos vaya a causar algún problema con las consecuencias que pueda venir", expresó Astudillo Flores.



Reunidos en Casa Guerrero, el mandatario estatal Héctor Astudillo, abordó temas respecto a las condiciones del estado derivado de la pandemia, que de acuerdo con los indicadores, Guerrero se mantiene estable en las tendencias de la emergencia sanitaria.



Respecto a la hospitalización, un tema muy delicado, dijo el gobernador se analiza todos los días a pesar de que la entidad se mantiene estable con una ocupación de camas moderada en comparación con la elevación de los casos de contagios en gran parte de la zona centro del país.



Sobre el hecho de que el tema turístico haya tenido con el Semáforo diferenciado en color amarillo en Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo, mayor comodidad, el gobernador Héctor Astudillo dijo que esto no quiere decir que habrá apertura total en las actividades, sino que hay protocolos que se tienen que respetar.



Acompañado por el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos y el Secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, el gobernador puntualizó que afortunadamente su gobierno ha salvado los compromisos de fin de año, como bonos, prestaciones y salarios, pagando casi a todos, a pesar de las dificultades económicas y sin el apoyo económico de la federación.



Astudillo Flores, puntualizó que está muy consciente de todos los riesgos de la temporada vacacional de diciembre, pero también muy consciente del alcance de las decisiones, pues afirmó que, "un gobernante lo que nunca puede hacer, es dejar de tomar decisiones y lo que hicimos fue tomar decisiones más difíciles".