Reconoce el STFRM a los trabajadores jubilados

EL SINDICATO DE TRABAJADORES FERROCARRILEROS RINDE HOMENAJE A SUS TRABAJADORES JUBILADOS POR LOS AÑOS ENTREGADOS EN LA INDUSTRIA DEL RIEL



+Aún no hay arreglo en materia salarial en la UAM



+Ernesto Gándara, candidato a gobernador en Sonora



Al conmemorarse el 82 Aniversario del Día del Jubilado Ferrocarrilero, el Secretario Nacional del STFRM, Víctor Flores Morales, les envió un saludo y reconocimiento por los años de su vida entregados al trabajo intenso en la industria ferroviaria.



A las mujeres y hombres que con su esfuerzo, dedicación y compromiso forjaron la historia del ferrocarril en nuestro país, les envió el reconocimiento permanente porque con su labor desempeñada a lo largo de años de trabajo, sentaron las bases de lo que hoy es la gran industria ferroviaria que opera en México.

A nombre de los Secretarios Generales de las 39 secciones sindicales, del Comité Ejecutivo Nacional y del suyo valoramos su esfuerzo y pedimos cuiden mucho su salud, en estos momentos de emergencia sanitaria.



A todas y todos ustedes, un abrazo a la distancia, les dijo Víctor Flores Morales, líder Nacional del STFRM.



También saludo a todos sus compañeros ferrocarrileros que laboran en las distintas empresas y diferentes áreas pertenecientes a las 39 secciones del STFRM.



Dijo que es sumamente grato felicitarlos a cada uno de ustedes por el 88 aniversario del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) el cual se celebrará el próximo día primero de febrero del año en curso, quiero que estén completamente seguros de que pertenecemos a uno de los sindicatos más grandes y fuertes de México.



AUN NO HAY ARREGLO EN MATERIA DE INCREMENTO SALARIAL EN LA UAM Y ESTAN EN RECESO



La representación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) reafirmó que –a más tardar el próximo 28 de enero– entregará al Sindicato Independiente de Trabajadores de esta casa de estudios (SITUAM) un paquete económico acorde con sus posibilidades presupuestales y que no comprometa la viabilidad financiera institucional, a partir de las gestiones realizadas con las autoridades competentes, por ello aun no hay arreglo y entran en receso.



En la quinta mesa plenaria, efectuada este sábado 23 de enero, el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, secretario general de la UAM, sostuvo que los ajustes al salario que la Institución ha hecho en el período 2010-2020 arrojan un balance favorable, en virtud de que han sido por arriba del índice inflacionario y, en una comparación con el sector de la educación superior, tiene remuneraciones arriba de la media.



El incremento no comprende sólo el sueldo, sino el ajuste al tabulador, reflejándose en las percepciones de todos los trabajadores. Señaló que la UAM aplicó, desde finales de los años 80 del siglo pasado, medidas para garantizar la permanencia del profesorado de tiempo completo, a partir de lo establecido en el Reglamento de Ingreso Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA). Esto se muestra en salarios significativos para estas y estos profesores, que deben ser considerados en el presupuesto de la Institución.



En relación con los ingresos de profesores de medio tiempo y tiempo parcial, se han hecho ajustes al tabulador en los últimos dos años. También, desde 2018 se han dado aumentos diferenciados para los administrativos de base, en la lógica de superar la inflación y de favorecer los ingresos de los puestos con menores salarios.



Las posibilidades de las instituciones de satisfacer las demandas de aumento de las remuneraciones son contractuales y están fuera de la discusión de los salarios mínimos, los cuales son parte de otro tipo de asuntos laborales, argumentó el doctor De los Reyes Heredia.



El maestro Hipólito Lara Reséndiz, director de Relaciones de Trabajo, enfatizó que producto de las discusiones sostenidas con el SITUAM, entre 2010 y 2020, los ajustes permitieron sostener el poder adquisitivo de los trabajadores y, aun cuando quizá no ha sido suficiente, la política salarial ha buscado mantener en la realidad la capacidad de compra.



Ante el señalamiento de la organización gremial de un presunto desvío de recursos, los doctores José Ronzón León y Óscar Comas Rodríguez, coordinadores generales de Administración y Relaciones Laborales y de Información Institucional, respectivamente, coincidieron en que la UAM ha presentado debidamente el ejercicio del presupuesto con documentación y cifras.



’Si se tienen pruebas de esa desviación –a pesar de que la auditoría señala lo contrario– es importante que no cometan el delito de omisión y las presenten para que toda la comunidad universitaria esté enterada; si es así seremos sancionados, pero no se deben decir cosas a la ligera que afectan el comportamiento de la transparencia manejada desde el momento que asumimos este tipo de compromisos’, señaló el doctor Comas Rodríguez.



En la discusión sobre el paquete económico, la UAM mencionó que en la última década se realizaron movimientos en puestos que no correspondían con el rango en que se ubicaban en el manual de puestos administrativos de base, a partir de criterios técnicos.



’Cualquier ajuste que se haga al tabulador impacta en un mejor ingreso de los trabajadores para no disociar las nivelaciones al salario y, por lo tanto, al presupuesto universitario’, aseguró el maestro Lara Reséndiz.



Sobre la propuesta de incremento al vale de despensa, se considerará el índice inflacionario en la modalidad aludida en la cláusula 158, fracción primera, segundo párrafo del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), que obliga a hacer el cambio que corresponda por vía ordinaria para el mes de febrero.



El director de Relaciones de Trabajo recordó que en los últimos tres años se ha superado –en casi dos puntos porcentuales– el índice de aumento en esta prestación.



En relación con el Acuerdo 06/2019, referido a la recuperación salarial de los trabajadores académicos y administrativos de base, la representación de esta casa de estudios expuso que, contrario a lo que denuncia el SITUAM, sí se cumplieron los términos establecidos y recordó –con fechas de agendas laborales– que fue la organización gremial la que rechazó la propuesta de beneficio económico para los trabajadores.



El doctor De los Reyes Heredia enfatizó que la Universidad ya dio respuesta formal al Sindicato sobre los dos emplazamientos –el primero por incremento salarial y el segundo por presuntas violaciones al CCT– y en las mesas de negociaciones cada una de las partes tiene el derecho de hacer sus argumentaciones.



Después de ocho horas de discusión, la quinta reunión plenaria entró en receso hasta el lunes 25 de enero, en horario por definir; las partes determinaron la creación de comisiones –para exponer el punto del orden del día de la mesa plenaria sobre aspectos académicos y los temas generales, ambos relacionados con el emplazamiento por cumplimiento del CCT– y siguieron trabajando hasta la madrugada de este domingo; continuarán este mismo día, a las 13:00 horas…



PROTESTA ERNESTO GÁNDARA COMO CANDIDATO DEL PRI A LA GUBERNATURA DE SONORA



Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tomó protesta a Ernesto Gándara Camou como candidato a la gubernatura de Sonora, para el periodo 2021-2027, a quien describió como un político que conoce las luchas y necesidades de su pueblo, un hombre confiable, de resultados y con el que se va a obtener el triunfo electoral.



El dirigente priista aseguró que a los sonorenses les gusta ser gobernados con capacidad, profesionalismo, amor por su tierra y compromiso. Dijo que no hay un candidato que se acerque a la trayectoria del ’Borrego’ Gándara, a su honorabilidad y capacidad como servidor público.



Después de que la Convención de Delegados y Delegadas estatales aprobara la candidatura, el líder nacional aseveró que no se puede permitir que todo lo que el PRI ha construido en Sonora quede en manos inexpertas y reiteró la condena a los recortes presupuestales y el atropello que se pretende consumar en contra de los órganos autónomos.



No olviden, insistió, que la lucha es por las causas de la sociedad y que la misión del PRI es defender la democracia mexicana ante quienes pretenden derrumbarla. Además, Alejandro Moreno reiteró que este instituto político siempre ha privilegiado el diálogo, la madurez, la competitividad, la integración, mientras que su militancia priista ha demostrado que puede trabajar en unidad por Sonora, con candidaturas sólidas y ganadoras.



Luego de que Wencelsalao Cota Montoya, Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos (CEPI), le entregara la constancia correspondiente, Ernesto Gándara Camou destacó el trabajo realizado por la dirigencia nacional de su partido, ’con visión, valentía, audacia, temple y carácter, para hacer acuerdos y una gran alianza por México’.



Aseguró que ’hay que defender a Sonora del centralismo, del autoritarismo, del culto a la personalidad y del regreso al pasado’. Por ello, dijo que la alianza construida ’es un ejemplo de unidad que tiene temblando al Centro; es un ejemplo de inclusión y participación de la gente’.



Acompañado por su familia, Gándara Camou manifestó como sus motores de acción el servicio a la comunidad, la innovación, la estabilidad y la confianza. Subrayó que ’en este gran barco que es Sonora’, hay espacio para todos los ciudadanos que compartan esta visión de grandeza, ideales y principios de los sonorenses.



En el evento, que se realizó en el auditorio de la sede estatal del PRI, estuvieron presentes Carlos Iriarte Mercado, Coordinador de Estrategia del CEN; Ernesto De Lucas Hopkins y María Cristina Gutiérrez Mazón, Presidente y Secretaria General del Comité Directivo Estatal (CDE), respectivamente y el Delegado del CEN, Ricardo Barroso Agramont.



También, participaron, de manera virtual, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano; la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez y los exgobernadores sonorenses Samuel Ocaña García, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Armando López Nogales y Eduardo Bours Castelo.