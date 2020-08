Reconoce Gobernador Astudillo a titulares de Mesa para Construcción de la Paz por mantener a la baja incidencia delictiva

El Gobernador Héctor Astudillo, reconoció el trabajo las instituciones que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, al continuar disminuyendo de manera positiva las incidencias delictivas, así como los homicios dolosos en lo que va del año, representando 21.87 por ciento menos en comparación con el año anterior y llamó a reforzar las acciones de seguridad en los municipios de Iguala y Huitzuco.



"Gracias a la colaboración de los tres órdenes de Gobierno, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se da un seguimiento diario a los delitos en Guerrero, los cuales continúan a la baja en comparación con años anteriores", afirmó el Gobernador.



Astudillo Flores, hizo énfasis en el trabajo del Comandante de la Octava Región Naval, Francisco Limas López, por el aseguramiento ocurrido el fin de semana por personal de la Armada de México, de 112 bultos de cocaína con 2 mil 240 kilográmos de droga y 500 litros de combustible, así como una embarcación en las costas de Guerrero que fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes.



Gobernador Héctor Astudillo Flores, constató que de acuerdo con los informes del Secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, la mayoría de los municipios prioritarios de Guerrero, como Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Zihuatanejo y Taxco, mantienen una tendencia promedio a la baja en homicidios dolosos, de 21.87 por ciento en lo que va del año en comparación con el 2019.



En el informe de incidencias delictivas, se conoció por parte del Fiscal General del Estado Jorge de los Santos Barrila, los avances de indagatorias en delitos ocurridos en las últimas 24 horas en Chilapa, La Unión, San Luis Acatlán y Zihuatanejo, mientras que Acapulco no registró decesos dolosos en el mismo periodo y se acordó reforzar la seguridad en los municipios de Huitzuco e Iguala para inhibir los actos criminales.



En la reunión virtual, también se analizó el desarrollo de la pandemia Covid-19, que de acuerdo con el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos,

las defunciones y los contagios diarios notificados presentan una tendencia a la baja, así como la ocupación hospitalaria, no obstante, puntualizó, la población, no debe relajar las medidas sanitarias ni los cuidados de higiene para no contraer el coronavirus.

Por su parte, el Secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, informó a la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción, el logro del Gobernador Héctor Astudillo Flores por la entrega a Guerrero del Sello de Seguridad Global, este reconocimiento lo entrega el Consejo Mundial de Viajes y Turismo con sede en Londres, por implementar la estrategia y la labor en el manejo de la pandemia en Guerrero, así como el distintivo Punto Limpio.



También estuvieron presentes, el Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, el Delegado Federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, el Comandante de la 35 Zona Militar, Ernesto Ávalos Pardo, el General de la 27 Zona Militar, Eufemio Alberto Ibarra Flores, el Presidente de la Coparmex Chilpancingo, Joel Moreno Temelo, entre otras autoridades civiles y militares.