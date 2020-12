Reconoce Gobierno de Acapulco a la actriz Elsa Aguirre

El Gobierno de Acapulco entregó merecido reconocimiento a la actriz representante de la época de oro del cine mexicano, Elsa Aguirre Juárez, quien, en palabras de la alcaldesa Adela Román Ocampo, fue considerada como un ejemplo a seguir en la búsqueda de sus sueños, convirtiéndose en inspiración de hombres y mujeres.



’Elsa Aguirre es un excelente ejemplo de lo que las mujeres mexicanas podemos lograr, es motivo de orgullo para este municipio hacerle entrega de un merecido reconocimiento por su trayectoria artística; mujeres como ella inspiran a otras mujeres a esforzarse día con día para lograr sus sueños. Este municipio y su gente te reconoce, te reconocemos y agradecemos tu vida, tu tiempo y tu belleza, Acapulco siempre será tuyo porque tú eres de Acapulco y lo amas profundamente’, expresó la alcaldesa.



En la sala de Cabildo, ’Juan R. Escudero’, la actriz agradeció a la primera autoridad por el reconocimiento y le solicitó el apoyo para la apertura de un centro de Yoga con el cual se fomentará esta disciplina en Acapulco, con el objetivo de alejar a los jóvenes de la violencia y que adultos mayores la practiquen hasta sus últimos días.



’Agradezco infinitamente esto que se me está dando, este homenaje lo recibo con todo el amor, antes decía –no me lo merezco– pero creo que hemos trabajado y esto es bonito, la alcaldesa es una mujer que me entiende’, reiteró la actriz considerada como una de las mujeres más bellas del mundo’.



El delegado estatal de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en Guerrero, Salvador Cerecero Morales y el promotor turístico y cultural, Víctor Jiménez Mora, compartieron con los asistentes la trayectoria de Elsa Aguirre y los proyectos futuros, entre ellos un cortometraje junto Ignacio López Tarso, otra leyenda viva del cine mexicano.



Estuvieron presentes la regidora Alba Patricia Batani Giles; el diseñador de las celebridades, Horacio de León; la presidenta del DIF Acapulco, Adriana Román Ocampo y el director de CAPTA, Jondalar Castillo Ledezma.