Reconoce IHAEM visión del alcalde de Coacalco para garantizar una mejor administración municipal

El Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM) reconoció la visión del Presidente Municipal de Coacalco, Darwin Eslava, para buscar las oportunidades y espacios que garanticen un mejor desempeño del quehacer gubernamental, siempre en beneficio de la población.



Al concluir el diplomado ’Gerencia Pública Municipal’, Felipe Serrano Llarena, Vocal Ejecutivo del IHAEM, resaltó la voluntad y disposición del Alcalde para que dicho instituto capacitara a los funcionarios públicos coacalquenses y así procurar mejores resultados de la Administración 2019-2021.



’La labor del IHAEM, por instrucción del gobernador Alfredo del Mazo, es actualizarlos. Por ello, reconozco el compromiso del Alcalde con la administración y sus funcionarios, porque no todos los Presidentes Municipales tienen ese talante para capacitarse en beneficio de la gente’, afirmó Serrano Llarena.



Reiteró la disposición del Instituto Hacendario para seguir sumando esfuerzos que reditúen en servidores públicos mejor preparados y actualizados constantemente.



A su vez, el alcalde Darwin Eslava agradeció al IHAEM por acercar el conocimiento a los servidores públicos y con ello abonar a que el Gobierno Municipal esté en posibilidades de brindar una mejor atención y servicios a la ciudadanía.



’La Administración Municipal es una cuestión dinámica y los momentos que estamos viviendo nos convocan a innovar en nuevos métodos de trabajo, de ahí que las herramientas que nos brindaron en este diplomado serán de suma importancia para dar mejores resultados’, refirió Darwin Eslava.



Convocó a los funcionarios públicos a aprovechar los conocimientos adquiridos en este espacio y a buscar siempre actualizarse, a no quedarse estancados, ya que el día a día demanda mejorar el desempeño gubernamental.



El diplomado en ’Gerencia Pública Municipal’, lo impartió el IHAEM, a través de cinco módulos, con una duración de 75 horas:



1.-Planear el Desarrollo Municipal

2.-Gestionar los recursos encaminados al desarrollo municipal.

3.-Dirigir los equipos de trabajo con estándares de calidad.

4.-Evaluar los avances de la gestión pública municipal.

5.-Concertar las acciones municipales.



Cabe destacar, que en esta convocatoria participo Jessica Vega Álvarez, enlace entre el Gobierno municipal de Coacalco y la Oficina de las Naciones Unidas y también es Secretaria Particular Adjunta en este municipio.



#CoacalcoTrabaja

#CoacalcoSeguro