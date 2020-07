Reconoce la alcaldesa Adela Román a voluntarios de las Cocinas Comunitarias

Por su compromiso y entrega solidaria a favor de las personas que quedaron desamparadas por la falta de ingresos económicos, la alcaldesa Adela Román Ocampo entregó reconocimientos y gratificaciones económicas a voluntarios que prestaron sus servicios en las 35 Cocinas Comunitarias.



Acompañada de la presidenta de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Adriana Román Ocampo, la alcaldesa resaltó la participación de hombres y mujeres en el programa ’Donde come uno, comemos todos’, quienes arriesgaron su propia vida para ayudar al prójimo ante la pandemia de COVID-19.



’Amigas y amigos, muchísimas gracias, no tengo con que pagarles toda su generosidad y toda su entrega, todo el esfuerzo que hicieron día con día durante más de dos meses y medio (…) fueron muchas manos entregadas para poder llevar a nuestros paisanos y paisanas acapulqueñas un taco caliente a sus casas, eso no tiene precio’, expresó Román Ocampo en su mensaje.



Durante el acto celebrado en la Sala de Cabildo ’Juan R. Escudero’, bajo estrictas medidas de prevención que establecen los lineamientos sanitarios, la presidenta del patronato DIF Municipal comentó que el virus afectó la forma en la que vivimos, así como la actividad económica no sólo en Acapulco, sino en todo el mundo.



Destacó que la alcaldesa reaccionó de manera responsable e inmediata al instruir la apertura de 35 Cocinas Comunitarias que fueron suministradas con recursos públicos y donaciones de empresarios y organizaciones solidarias, logrando que la gente sin trabajo que vive al día tuviera comida en sus mesas.



La primera trabajadora social dijo que a través de las Cocinas Comunitarias se atendieron diariamente, durante dos meses y medio, a 25 mil familias que representan a más de 75 mil acapulqueños; además se repartieron 90 mil despensas casa por casa y en centros de trabajo del sector turístico.



Estuvo presente en el evento la regidora Alva Patricia Batani Giles, quien fue una de los pocos integrantes del Cabildo que donaron el 50 por ciento de sus salarios correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, para el abastecimiento de las cocinas.



En este acto protocolario que representó el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez, la alcaldesa dedicó una mención especial a los funcionarios y trabajadores por su entrega y sacrificio para servir a los acapulqueños durante la pandemia.