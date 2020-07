Reconoce Londres a Guaidó para apropiarse del oro de Venezuela

El pasado jueves, el gobierno de Reino Unido reconoció al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, por consiguiente tendrán el control sobre lingotes de oro de Venezuela que están en bóvedas del Banco de Inglaterra; el Banco Central de Venezuela apelará la decisión.



Londres ’ha reconocido de manera inequívoca a Guaidó como presidente de Venezuela. Lo que necesariamente implica que ya no reconoce a Nicolás Maduro como presidente’, apunta el texto del juez, que agrega que la Justicia y el gobierno británicos deben compartir la postura de a quién se reconoce como líder del país sudamericano.



El equipo legal de la directiva del Banco Central de Venezuela que inició el juicio en Londres, con el respaldo de Maduro, anunció en un comunicado que apelará el fallo ante un tribunal superior.



’El Banco Central de Venezuela apelará inmediatamente la absurda e insólita decisión de un tribunal inglés que pretende privar al pueblo venezolano del oro tan urgentemente necesario para hacer frente a la pandemia’, dijo además en su cuenta oficial de Twitter el BCV en Caracas.



El gobierno de Maduro había dicho que buscaba movilizar una porción de las 31 toneladas de oro venezolano que permanecen en las bóvedas del Banco de Inglaterra para financiar, con apoyo de Naciones Unidas, gastos en la lucha contra el coronavirus.



El Banco de Inglaterra demoraba desde 2019 distintas solicitudes de repatriar los lingotes a Venezuela después que Guaidó se declarara presidente interino tras desconocer la reelección de Maduro y fuera respaldado por buena parte de la comunidad internacional.



’Esta decisión contribuye en la protección de los recursos de los venezolanos de las garras de la dictadura corrupta, específicamente, la reserva en oro depositada en el Banco de Inglaterra’, dijo en un comunicado la oficina de Guaidó.



En los últimos dos años, de las bóvedas del Banco Central de Venezuela han salido unas 30 toneladas de oro para ser canjeadas en el extranjero, según datos del emisor y fuentes.



’El Banco Central de Venezuela (BCV) buscará apelar la decisión del juez, que consideramos ignora la realidad sobre el terreno’, dijo el abogado Sarosh Zaiwalla.



El comunicado de Guaidó agregó que ’estos recursos protegidos se mantendrán en el Reino Unido y no serán usados en el corto plazo’.



Una fuente del equipo legal de la oposición señaló que espera que el tribunal inglés también determine que Guaidó tiene autoridad para representar al emisor en otro juicio en Londres por un oro remanente de una operación con el Deustche Bank.



De acuerdo a una investigación publicada por el medio The Canary, indica que en los últimos 17 meses, el Gobierno británico ha respaldado al opositor Juan Guaidó en sus intentos de derrocar al jefe de Estado Nicolás Maduro. A finales de enero de 2019, la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth (FCO, siglas en inglés) de Reino Unido, exhortó al Banco de Inglaterra otorgar a Guaidó acceso a 1.200 milones de libras esterlinas de reservas de oro venezolanas



"Estos documentos también sugieren que el "cambio de régimen" en Venezuela sigue el procedimiento típico: los países que más contribuyen durante la fase de desestabilización pueden esperar compartir el botín financiero en la fase de "reconstrucción". Este episodio se encuentra dentro de una larga línea de apoyo del Reino Unido a las fuerzas de derecha en América Latina", concluye el escrito. FORBES