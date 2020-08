Reconoce médico del ISSEMYM lo difícil de ser paciente COVID

• Aplica ISSEMyM más de mil pruebas diagnósticas a profesionales de la salud.



Toluca, Estado de México, .- Francisco Paz, Médico General del ISSEMyM, trabaja al frente de la primera línea de atención a pacientes COVID en el Hospital Regional Toluca del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).



Su vocación por ayudar al prójimo y su amplia experiencia, llevó al Doctor Francisco a verse afectado en esta pandemia, pues contrajo el virus SARS-CoV2 mientras cumplía con su deber profesional.



El primer síntoma que tuvo fue un poco de tos, sin embargo, permaneció en su hogar al pensar que era una enfermedad respiratoria común.



Una mañana presentó dificultades para respirar, por lo cual decidió acudir al mismo hospital donde trabaja.



A su llegada, fue canalizado al Triage respiratorio, que es un área de evaluación primaria especializada implementada como parte de Plan de Acción Institucional para reaccionar oportunamente ante la menor sospecha por COVID-19, principalmente en las 11 unidades móviles, 36 clínicas, 12 hospitales y dos centros médicos del ISSEMyM.



’Se me atendió bien, me hicieron laboratorios, me tomaron una tomografía, me informan que tenía que internarme porque tenía lesiones en pulmones, a la cual accedí porque hay que estar bien para poder continuar, y pasé a piso de COVID’, detalló el profesional de la salud.



Francisco estuvo hospitalizado por cuatro días para mejorar su forma de respirar y tener una pronta recuperación en su estado de salud; sin embargo, reconoce que ser médico y ser paciente no es nada fácil porque cuenta con el conocimiento de la enfermedad y en ocasiones eso causa incertidumbre en el tiempo de recuperación.



’Nosotros mismos, en ocasiones nos sugestionamos por la cantidad de signos y síntomas que presentamos, y nada más estamos pensando: qué está sucediendo, si va a evolucionar de forma positiva o negativa.



’Estando en el piso COVID, yo puedo manifestar que el servicio y la atención por parte de todos los compañeros que conforman la planta laboral de este hospital, médicos, enfermeras y trabajo social, yo siento y veo y lo viví de una manera muy buena, y extraordinaria, el trato que se les da a los pacientes’, agregó.



El Médico Francisco Paz, próximamente se reincorporará a su labor con toda la actitud de servicio y con el aprendizaje adquirido del área COVID.



A su regreso, desea tener un acercamiento con los pacientes para colaborar en su recuperación; así como escuchar a los derechohabientes para llevarles una palabra de aliento y reconfortarlos en su enfermedad, señaló.



’Darle gracias a Dios por lo que hizo por un servidor, agradecerle a ISSEMyM totalmente todo lo que me brindaron, es una cosa que yo no me esperaba, mis compañeros médicos y las enfermeras y trabajo social, les voy a estar agradecido toda la vida que estoy vivo y estoy con mi familia’, finalizó.



A la fecha, el ISSEMyM reporta más de mil pruebas realizadas a los profesionales de la salud que prestan sus servicios en las diferentes unidades médicas designadas para la atención de pacientes respiratorios.



De ellas y con base en cifras del último corte estadístico, se contabiliza 6.9 por ciento como positivas, lo que demuestra la eficacia de los protocolos de seguridad y la efectividad de los materiales de bioprotección.