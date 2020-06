Reconoce Osorio Chong voluntad política para alcanzar acuerdos en el Senado de la República.



Impulsamos la política que suma, que construye, que realiza, que no obstruye, que no genera enconos, diferencias o distancias.



Siempre se privilegió la búsquea de un mejor instrumento jurídico que le permitirá a nuestro país presentarse de mejor manera ante el mundo.



El senador Miguel Ángel Osorio Chong señaló que los acuerdos alcanzados entre las diversas fuerzas representadas en el Senado de la República para convocar a un periodo extraordinario en el que se discutirán, y en su caso aprobarán, las leyes reglamentarias del Tratado de Libre Comercio con Estado Unidos y Canadá, (T-MEC), son muestra del esfuerzo y voluntad de las y los legisladores de servir al país y de estar mejor preparados para la entrada en vigor del acuerdo comercial.



El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) en el Senado de la República aseguró que de esta forma se demuetsra que hay voluntad por hacer buena política, ’la política que suma, que construye, que realiza, que no obstruye, que no genera enconos, diferencias o distancias’, subrayó.



Osorio Chong reconoció que hubo diferencias y desencuentros, pero siempre se privilegió la búsqueda de un mejor instrumento jurídico que le permitirá a nuestro país presentarse de mejor manera ante el mundo, ’y también podremos cumplir nuestro objetivo fundamental: que le vaya mejor a las y a los mexicanos’ añadió.



Acompañado de los coordinadores parlamentarios de las diversas fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta, el legislador priista destacó el esfuerzo político que realzaron las y los senadores que encabezaron las negociaciones al interior de las comisiones de trabajo.



Hizo reconocimientos a Ricardo Monreal Ávila por su voluntad política, así como a los senadores Claudia Ruiz Massieu y Eduardo Ramírez Aguilar, pero también a los legisladores Alejandro Armenta, Gustavo Madero, Nadia Navarro, Raúl Bolaños, Susana Harp, Julio Menchaca, Héctor Vasconcelos, y Gina Cruz.