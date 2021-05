Reconoce RAC al ejército de hombres y mujeres que conforman la sólida estructura de la alianza "Va por Guerrero

Al reunirse con las estructuras que conforman la coalición ’Va por Guerrero’ conformada por el PRI y PRD, el candidato a la diputación local del distrito 7 de Acapulco, Ricardo Astudillo Calvo, reconoció la entrega y el trabajo de mujeres y hombres que impulsan proyectos serios con responsabilidad en beneficio de una sociedad defraudada en atención de los servicios públicos.



Durante el encuentro en el que estuvo acompañado de su suplente de fórmula, Bulmaro Cabrera Rojas, Ricardo Astudillo resaltó la unión que han logrado ambos institutos políticos para trabajar más allá de colores para consolidar el triunfo en las elecciones del próximo seis de junio.



En su mensaje, dijo que la fórmula que lo respalda es incluyente y cuenta con una estructura sólida y coordinada de los dos partidos políticos que, sin ver ideologías, busca consolidar un proyecto de progreso para Guerrero y los guerrerenses de las siete regiones de la entidad.



’En la historia ha habido batallas donde ejércitos más pequeños han vencido a ejércitos más grandes, y saben por qué lo han hecho, porque están bien coordinados, porque sus filas son impenetrables’, dijo



El abanderado a la diputación local, agradeció el esfuerzo de su suplente, Bulmaro Cabrera y confió que, con su ayuda, así como con el apoyo de todos los que conforman la estructura, saldrán adelante porque son gente con principios, con ganas de trabajar, responsabilidad y sobre todo con amor al PRD y su amor y compromiso con la gente.



Indicó que en el trabajo coordinado que realiza el PRI y el PRD, van encaminados por la responsabilidad y el futuro de Guerrero, para que en la entidad haya seriedad porque en el Estado se requiere de mucha atención, trabajo y compromiso todos los días.



’En Guerrero no se puede andar con ocurrencias y mucho menos con improvisaciones de último momento. Gobernar Guerrero no es una tarea fácil. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres que vamos a luchar para llevar a la gubernatura a nuestro amigo Mario Moreno Arcos’, dijo.



Confió que las mujeres y hombres presentes, también impulsarán la candidatura de Ricardo Taja a la presidencia municipal de Acapulco, al recordar que otros institutos políticos tuvieron oportunidad, pero ’no le cumplieron’ (a la gente) y cuestionó ’cómo están los servicios públicos, el tema del agua, recolección de basura, alumbrado público’.



Resaltó que el presente y el futuro solo se cambia con acciones concretas que se impulsan con ideas sustentadas en las necesidades de la gente que es quien decide en las urnas al que será su representante, por lo que insistió que no se debe permitir que llegue la improvisación.



’Y en esta elección no debemos permitir que llegue la improvisación, no debemos permitir que llegue gente sin compromiso con el pueblo’, estimó Ricardo Astudillo Calvo.



Insistió ante los presentes que, en la próxima elección hay que analizar muy bien cuáles son los perfiles que nos están presentando y por supuesto que el PRD y el PRI lleva los mejores y las mejores candidatas’, por lo que consideró que únicos y con cohesión las estructuras harán que la gente salga a votar el próximo seis de junio.